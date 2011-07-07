Какой теперь будет украинская медицина?

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в Основы законодательства Украины о здравоохранении по совершенствованию оказания медицинской помощи".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 240 народных депутатов из 364, зарегистрированных в сессионном зале.

Внесенные изменения направлены на совершенствование порядка организации оказания медицинской помощи.

В частности, законом устанавливается, что сеть государственных и коммунальных заведений здравоохранения формируется с учетом потребностей населения в медицинском обслуживании, необходимости обеспечения надлежащего его качества, своевременности, доступности, эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Существующая сеть таких заведений не может быть сокращена.

Согласно закону, планирование развития сети государственных и коммунальных заведений здравоохранения, принятия решений о ее оптимизации, создании, реорганизации, перепрофилировании государственных и коммунальных заведений здравоохранения осуществляется в соответствии с законом органами, уполномоченными управлять объектами соответственно государственной и коммунальной собственности.

Также устанавливается, что финансирование здравоохранения осуществляется за счет государственного бюджета Украины и местных бюджетов, фондов медицинского страхования, благотворительных фондов и каких-либо других источников, не запрещенных законодательством.

В соответствии с законом, средства государственного бюджета и местных бюджетов, ассигнованные на здравоохранение, используются для обеспечения населению гарантированного уровня медицинской помощи, финансирования государственных целевых и местных программ здравоохранения и фундаментальных научных исследований по этим вопросам.

Законом закрепляется, что медицинская помощь оказывается бесплатно за счет бюджетных средств в заведениях здравоохранения, с какими главными распорядителями бюджетных средств заключены договоры о медицинском обслуживании населения.

Особенности заключения договоров о медицинском обслуживании населения определяются законом.