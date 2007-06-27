Египтянам запретили целоваться

Обычай целоваться при встрече или расставании в скором времени может исчезнуть из общественной жизни Египта. Борьбу с этим "вредным явлением" ведет специально созданная "антипоцелуйная" ассоциация во главе с врачем-педиатром Аделем Ашуром.

Доктор и его последователи абсолютно уверены, что поцелуи – крайне вредны для здоровья людей. Особенно, учитывая то, что в Египте зафиксировано уже несколько случаев заражения людей вирусом H5-N1, более известным как вирус птичьего гриппа. "Несмотря на циничную реакцию вначале, сегодня интеллектуальные слои Египта начали воспринимать эту проблему серьезно и с пониманием того, что обычай поцелуя вреден", – говорит Ашур.

На инкубационной фазе вирус может не вызывать у человека никаких симптомов болезни. В случае поцелуя разносчик инфекции неосознанно рискует стать инициатором самой настоящей эпидемии, контролировать которую будет крайне непросто, считает врач.

Доктор Ашур призвал матерей не целовать своих детей, так как до 14 лет иммунная система ребенка еще слишком слаба, чтобы противостоять опасным вирусам. Через поцелуй дети, по словам педиатра, могут заразиться если не птичьим гриппом, то бронхитом, скарлатиной, герпесом, менингитом или туберкулезом.

Напомним, что 13 июня птичий грипп был выявлен у 4-летней египетской девочки, всего с февраля 2006 года в Египте было зафиксировано 36 случаев этого заболевания.

MIGnews