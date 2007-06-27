В.ЯНУКОВИЧ: Нужно заниматься реформой здравоохранения

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует в июле пройти курс реабилитации в испанской клинике, где ему была сделана операция на ноге.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня на пресс-конференции по итогам работы за первое полугодие 2007 года.

«Я пока не собираюсь в отпуск, я собираюсь поехать подлечить свое здоровье, пройти реабилитацию и привести в порядок свою ногу. Врачи обещают, что до конца июля я смогу начать играть в теннис», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом, по его словам, курс реабилитации продлится не более 10 дней.

Отвечая на вопрос, почему все высшие должностные лица выезжают на лечение в зарубежные клиники, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Безусловно, нужно заниматься реформой здравоохранения, и это будет первой и приоритетной задачей нашего правительства».

Премьер объяснил необходимость своего лечения в Испании тем, что «такого уровня операции во всем мире делают немногие клиники, в Украине их только начинают делать».

В.ЯНУКОВИЧ уточнил, что «15 лет проходил с травмой, и ее не могли обнаружить».