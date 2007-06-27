Фармацевтам помогут грибы

Университет Пенсильвании разработал новую технологию производства медикаментов. Потенциально многие виды лекарств можно будет производить с помощью грибов.

Генетически модифицированные грибы могут стать естественными биофабриками, производящими лекарства на основе различных протеинов. В частности, грибы могут быть использованы для изготовления различных вакцин и гормонов (таких, как инсулин).

Эксперименты, которые позволяют прогнозировать подобное будущее, были проведены на обычных шампиньонах, сообщает Washington ProFile.

Производство медикаментов с помощью шампиньонов происходит намного быстрее и дешевле, чем с помощью ныне существующих технологий. Грибы растут крайне быстро, они (и их споры) могут неограниченно долго храниться в холодильнике.

Экстракция активных субстанций из генетически модифицированных грибов может занимать несколько недель, а не месяцев, как обычно. Кроме того, для выращивания подобных грибов не требуется дорогостоящее оборудование.

MIGnews