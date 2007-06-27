В Иордании родился ребенок весом семь килограммов

Иорданская женщина родила девочку весом в семь килограммов.

Врачи госпиталя в иорданской столице, принимавшие ребенка, утверждают, что в мире еще никогда не было зафиксировано рождение такого крупного младенца, сообщает из Аммана эмиратское информационное агентство ВАМ.

36-летней матери сделано кесарево сечение. Она чувствует себя нормально, а девочка, появившаяся на свет на 10 дней раньше срока, помещена в отделение недоношенных детей, поскольку страдает затруднениями дыхания. Состояние ее здоровья, по словам врачей, "среднее", отмечает агентство.

По сведениям ВАМ, у матери-рекорсменки, которая сама весит 133 килограмма, гигантская девочка - десятый ребенок. Все ранее рожденные ею дети весили при появлении на свет от 5 до 6 килограммов.

РИА Новости