Завтра в Украине погода не изменится: опять будут идти дожди

Завтра в Украине погода существенно не изменится: опять будут идти дожди.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 7 июля будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, ночью в Карпатах и на Закарпатье местами сильные дожди; лишь в Крыму и Приазовье без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на юге - до 19°, днем 20-25°, в южной и восточной части 24-29°; на высокогорье Карпат ночью 5-10° тепла, днем 10-15°.

В Киевской области завтра будет облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 20-25°.

В столице облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, днем гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 21-23°.

6 июля температура воды в Черном и Азовском морях 22-25° (в районе Ялты - 13°, Феодосии и Одессы - 15°, Алушты - 17°); в Днепре в районе Киева 20°.