Министр здравоохранения награжден орденом св.Луки
14:14, 05 июля 2011Страна
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Встретился с митрополитом
Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Владимир в своей резиденции в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре встретился с Министром здравоохранения Украины Александром Анищенко и наградил его орденом Святителя Луки архиепископа Крымского.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Также Блаженнейший Митрополит Владимир подарил министру икону великомученицы Анастасии Узорешительницы.
Блаженнейший Митрополит Владимир поздравил Александра Анищенко с назначением на высокую должность и пожелал ему помощи Божией в служении государству и его народу.
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