Министр здравоохранения награжден орденом св.Луки

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Владимир в своей резиденции в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре встретился с Министром здравоохранения Украины Александром Анищенко и наградил его орденом Святителя Луки архиепископа Крымского.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Также Блаженнейший Митрополит Владимир подарил министру икону великомученицы Анастасии Узорешительницы.

Блаженнейший Митрополит Владимир поздравил Александра Анищенко с назначением на высокую должность и пожелал ему помощи Божией в служении государству и его народу.