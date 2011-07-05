Верховная Рада ужесточила ответственность за эксплуатацию детей

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно преступлений против свободы, чести и достоинства лица".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 249 народных депутатов из 397, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что эксплуатация ребенка, не достигшего возраста, с которого законодательством разрешается трудоустройство, путем использования его труда – наказывается арестом сроком до шести месяцев или ограничением свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Те же действия, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Использование родителями или лицами, которые их заменяют, малолетнего ребенка для занятия нищенством (систематического выпрашивания денег, вещей, других материальных ценностей у посторонних лиц) наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.