Винницкая власть выделила средства на строительство хирургического корпуса

Винницкая областная государственная администрация выделила 6,2 млн. грн. на возобновление строительства хирургического корпуса Винницкой областной клинической больницы имени профессора М.И.Пирогова.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь председателя Винницкой ОГА Ирина КОШЕЛЬНИК. Она отметила, что новый корпус будет состоять из трех очередей.

Общая сметная стоимость строительства хирургического корпуса на 260 пациентов составляет 46 млн. грн.

И.КОШЕЛЬНИК сообщила, что строительство хирургического корпуса больницы было начато в 1995 году и заморожено в 1996 году из-за прекращения финансирования. По ее словам, строительство нового корпуса планируется завершить до конца 2010 года.

И.КОШЕЛЬНИК добавила, что в настоящее время в Винницкой областной клинической больнице им. М.И.Пирогова функционирует 20 стационарных отделений на 736 пациентов, поликлиника и 11 параклинических отделений.