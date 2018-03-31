Какую угрозу таят детские песочницы, или 5 мифов о глистах

Безобидная лепка «пирожков» может обернуться гельминтозом. Как защищаться, разбираемся со специалистами Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского АМН Украины и главным паразитологом МЗ Украины. Сейчас известно 342 вида гельминтов, которые могут вызвать заболевание у человека, из них в Украине встречаются около 30.

- Многие из них сложно диагностировать, - отмечает д.м.н., главный паразитолог Минздрава Екатерина Бодня. - Порой не хватает квалификации врачам, чтобы своевременно предположить наличие глистных инвазий. В итоге люди годами лечатся от несуществующих болезней - кишечных расстройств, аллергий, дерматитов, астмы и других.

Официально у нас регистрируется 300-400 тысяч случаев гельминтоза в год. Но эксперты полагают, что эти цифры не отражают истинного масштаба бедствия. На самом деле поражено в десятки раз больше людей.

Особенно опасны паразиты для детей. Беда в том, что малыши не соблюдают правил гигиены, а потому открыты для гельминтов, к тому же незрелая иммунная система не способна справиться с паразитами.

Болеющие дети обычно отстают в физическом и умственном развитии, становятся невнимательными, плохо спят, капризничают, часто болеют простудами. К слову, если у ребенка аскаридоз или трихоцефалез, то прививки становятся неэффективными, а реакция Манту бывает положительной.

Источником инфицирования могут стать самые безобидные игры на улице, в том числе в песочницах на детских площадках. Поэтому после прогулки надо проследить, чтобы ребенок тщательно вымыл руки с мылом, советуют паразитологи.

По данным ВОЗ, около 800 миллионов детей по всему земному шару страдают от гельминтов. Эксперты настойчиво рекомендуют как минимум дважды в год проводить профилактику глистов. Особенно это касается семей, содержащих домашних питомцев. Причем принимать специальные средства должны все члены семейства, включая взрослых.

- Чтобы не допустить заражения гельминозами и максимально защитить своих детей, родители должны знать способы профилактики паразитозов и обязаны научить своих детей элементарным правилам личной гигиены, - подчеркивает д.м.н., заведующий лабораторией кишечных инфекций и паразитозов Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского АМН Украины Анатолий Зарицкий.

ЦИФРЫ

По данным ВОЗ, более четырех миллиардов человек по всему миру поражено гельминтозами. Даже в благополучной Европе заражен каждый третий житель. Из 16 миллионов ежегодных смертей в мире в 5 млн случаях она наступает из-за паразитарных и инфекционных заболеваний. Гельминтами обусловлены 1,5 млн случаев онкологических заболеваний.

О болезни сигналят:

* снижение работоспособности,

* беспричинная слабость,

* головокружения,

* тошнота и рвота,

* частые головные боли,

* раздражительность,

* боли в животе,

* анемия,

* частые аллергии,

* нарушения аппетита.

Результаты компьютерной диагностики, обследования по Фоллю и иные подобные нуждаются в лабораторном подтверждении. При некоторых гельминтозах (трихинеллез, токсокароз, эхинококкоз) необходимо исследование сыворотки крови.

- Следует помнить про основные предвестники возможных инвазий, - подчеркивает врач поликлиники Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского АМН Украины Жанна Карюк. - При выявлении симптомов необходимо обращаться на консультацию в территориальную поликлинику или специализированные лечебные учреждения. Все гельминтозы, кроме энтеробиоза, аскаридоза, трихоцефалеза, относятся к редким видам и нуждаются в подтверждении в специализированных лабораториях.

ИСТОЧНИКИ ЗАРАЗЫ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

Самый распространенный гельминтоз - энтеробиоз, который вызывают острицы. Заражение происходит от больного человека или через предметы, которыми он пользовался.

Защищает только личная гигиена: надо тщательно мыть руки с мылом, содержать ногти в чистоте, перед и после сна принимать гигиенический душ, обдавать кипятком детские горшки, мыть игрушки водой с мылом, проводить влажную уборку помещений.

ПЛОХО ВЫМЫТЫЕ ОВОЩИ, ФРУКТЫ И ЯГОДЫ

С ними передаются преимущественно аскариды и власоглавцы. В почву они попадают при удобрении человеческими нечистотами. Личинки аскарид проникают в кровяное русло и заносятся в легкие. Из-за чего возникают аллергические реакции (крапивница, зуд), а при большом количестве личинок - бронхит и даже пневмония. Власоглавец обосновывается в слизистой кишечника, что провоцирует многочисленные язвы и анемию.

Чтобы предупредить заболевание, в частных усадьбах не следует удобрять грядки фекалиями. Овощи, зелень, ягоды и фрукты следует тщательно мыть проточной водой и обдавать кипяченой.

МЯСО

При употреблении дичи, мяса домашних свиней и сала с прорезью можно заразиться трихинеллами. Личинки паразита кровью разносятся в разные органы. Их последующее развитие происходит в мышцах, где гельминт способен сохраняться много лет. Заболевание обычно протекает тяжело: повышается температура (до 40 градусов), возникают лихорадка, отек век и лица, расстройство желудка, боли в междуреберных, икроножных, языковых мышцах. В тяжелых случаях болезнь может закончиться смертью.

Также через сырое и плохо обработанное мясо можно заразиться солитерами. Эти плоские гельминты вырастают до 3-6 метров и вызывают у человека серьезные нарушения здоровья.

Поэтому никогда не покупайте мясные продукты на стихийных рынках, мясо домашних свиней и дичь обязательно должны проходить ветконтроль, строго соблюдайте правила приготовления мясных блюд.

РЫБА

Вяленая и копченая рыба домашнего приготовления или прошедшая недостаточную термическую обработку может стать причиной дифилоботриоза и описторхоза. Паразиты, вызывающие эти заболевания, развиваются в организме хищных речных и озерных рыб (окунь, щука, судак, налим). Заболевания часто регистрируются у людей, проживающих в бассейнах рек Днепра, Десны, Южного Буга, Ворсклы, Сиверского Донца.

Обязательно придерживайтесь правил приготовления рыбы: жарить ее разрезанной под крышкой не менее 15-20 минут, варить - 20 минут, при солении - выдерживать 2 недели в 14-процентном растворе соли от веса рыбы, вялить куски до 25 см на протяжении 3 недель, предварительно выдержав рыбу три дня в 15% соли от веса продукта.

ПЯТЬ МИФОВ О ГЕЛЬМИНТАХ

1. Взрослые не болеют

Ничего подобного. Паразиты одолевают и детей, и взрослые с одинаковой частотой. Но если малыши заражаются из-за того, что еще не владеют навыками личной гигиены, то взрослы часто просто игнорируют элементарные правила безопасности.

2. Если ребенок скрипит во сне зубами - значит, у него глисты

Для диагностики это наблюдение не годится. У большинства детей, скрипящих зубками, паразиты не выявляются, в то же время спокойно спящие дети частенько страдают гельминтозом. Так что без лабораторных исследований не обойтись.

3. Худышки с хорошим аппетитом точно заражены

Тоже неправда. Просто при хорошем питании некоторые виды гельминтов себя проявляют слабо. А вот на фоне дефицита белков и витаминов гельминты могут провоцировать различные расстройства.

4. Чеснок прогонит паразитов

Увы, нет. Чеснок хоть и имеет антибактериальные свойства, но совершенно бесполезен в борьбе с глистами. Зато его чрезмерное употребление может привести к гастриту. Также не спасут алкогольные напитки.

5. В борьбе с напастью эффективна клизма

Гельминтам, паразитирующим в кишечнике, эта водная процедура не страшна. Дело в том, что они имеют довольно надежные средства крепления (крючки, присоски и другие), а некоторые паразиты и вовсе прячутся в слизистой оболочке.

kp.ua