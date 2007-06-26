В Днепропетровске впервые 27 инвалидов труда получили ключи от спецавтомобилей

Сегодня в Днепропетровске и.о. председателя облгосадминистрации Григорий ВЕРБИЦКИЙ торжественно вручил ключи от 27 новеньких спецавтомобилей "Славута" пострадавшим на производстве и инвалидам труда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Днепропетровской ОГА, подобная акция в Днепропетровской области была проведена впервые.

Как отмечается в сообщении, спецавтотранспорт приобретен за средства Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний Украины.

До конца 2007 года инвалиды труда в регионе бесплатно получат еще 90 спецавтомобилей.

По данным пресс-службы, на сегодня в Днепропетровской области еще более 340 инвалидов производства нуждаются в спецавтотранспорте.