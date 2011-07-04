В Киеве продают чернику из-под Чернобыля

В Киеве возле выходов из станций метро, крупных супермаркетов массово продают радиоактивную чернику: здесь часто можно встретить бабушку с корзинкой лесных ягод по низкой цене.

Возле метро ягоду можно купить по 11 гривен за баночку. На рынке за такую же просили 24 грн. Киевлянам советуют не соблазняться низкой ценой: такая черника часто содержит от 680 до 1500 Беккерель радиоактивных Цезия 137 на 1 кг при норме в 500 Бк/кг.

В лесах вокруг Чернобыля в этом году собирают хороший урожай лесных ягод, которые часто перенасыщены цезием 137. Чернобыльская черника выглядит аппетитно во всех смыслах: за большие и сочные ягоды торговцы у метро просят от 11 до 13 грн. Однако помимо радиации, ягоды от торговцев возле метро могут быть обработаны химикатами.

«На стихийных рынках вокруг фруктов и ягод, как правило, кружат роями мошкара, осы, а покупатели опасаются приобретать товар в окружении насекомых. Недавно видела, как возле выхода из станции метро «Дворец Украина» женщина дихлофосом обрабатывала пластиковые стаканчики для продажи ягод. Конечно, мошки на этот коктейль уже не слетаются. И это частое явление», - заявляет заведующая гослабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы №5 при Владимирском рынке Галина Климчук.

Тем, кто решил собирать ягоды самостоятельно, Галина Климчук советует перебрать и хорошо промыть собранный урожай, погрузить его на несколько часов в воду, а затем залить свежей водой и приготовить компот или варенье. Есть такие консервации можно будет не раньше чем через полгода, тогда опасный цезий, если он будет в свежих ягодах, частично нейтрализуется.

pravdanaroda.info