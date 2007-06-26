Правительство экономит на туберкулезе

С начала года государство не выделяет средства на важнейшие социальные программы. По данным Секретариата президента, заморожено финансирование программ борьбы с туберкулезом, СПИДом, онкозаболеваниями.

«С начала года правительство выделило на профилактику этих болезней 1 миллион гривен, в то время как запланировало — 107 миллионов», — отмечает руководитель службы социально-экономического развития Секретариата Владимир Матвийчук. Кроме того, Кабмин не дал ни копейки на покупку машин скорой помощи для сел, модернизацию лифтов или ремонт котельных.

Как утверждают в офисе президента, в целом правительство отклонилось от плана расходов на 5 миллиардов гривен. Причина — внеплановое повышение зарплат и пенсий, на которые будут переброшены эти средства.

В правительстве недофинансирование не отрицают. По словам Виталия Лукьяненко, помощника первого вице-премьера и министра финансов Николая Азарова, для этого есть несколько причин.

«Нет порядка из-за перевыборов»

«Препятствием для выполнения государственных программ стало несовершенное законодательство о госзакупках», — объяснил Лукьяненко. Еще одной причиной задержки с выделением средств, по его словам, является политическая нестабильность. Именно из-за перевыборов некоторые распорядители бюджетных средств, до сих пор не утвердили порядок их использования. «А нет порядка, значит, невозможно использовать выделенные деньги», — сказал помощник первого вице-премьера.

Доводы Министерства финансов в Секретариате президента не воспринимают. По мнению Владимира Матвийчука, уже при подготовке закона о госбюджете этого года правительство сознательно перенесло большую часть так называемых «капитальных расходов» (расходы на модернизацию и обновление основных фондов)на конец года.

Доказательством этого может служить план выделения денег на покупку школьных автобусов и автомобилей скорой помощи для сельской местности. «70% средств на эти нужды запланировано выделить в четвертом квартале», — говорит Матвийчук. По его мнению, сокращая расходы на капитальные вложения, правительство страхуется от риска недополучения доходов от приватизации.

«На сегодняшний день от приватизации выручено немногим более 1 миллиарда из 10 миллиардов, запланированных ранее», — говорит Матвийчук. По его словам, в случае непродажи «Укртелекома» и Одесского припортового завода правительство может в конце года не профинансировать капитальные расходы, что позволит сохранить запланированный дефицит бюджета.

Заместитель главы Секретариата Виктор Бондарь считает, что за счет недофинансирования капитальных расходов правительство также рассчитывает выплатить обещанные повышенные зарплаты и пенсии бюджетникам. «Не поставит ли такое скоропостижное повышение зарплат и пенсий под угрозу финансирование всех капитальных расходов?» — беспокоится Бондарь.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Николай Азаров говорил о том, что зарплаты и пенсии будут повышены за счет не использованных доходов бюджета прошлого года.

Все уйдет на пенсии и зарплаты

Экс-министр финансов Виктор Пинзеник считает, что проблемы с приватизацией не являются причиной сокращения финансирования капитальных расходов. «На счетах Госказначейства достаточно денег, чтобы покрыть дефицит госбюджета», — сказал Пинзеник. Он отметил, что у него нет расписанных статей расходов, но «если информация Секретариата президента правдива, то, скорее всего, речь идет именно о ранее незапланированном повышении зарплат и пенсий».

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