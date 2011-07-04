Остановили продажу парацетамола украинского производителя

Государственная служба Украины по качеству лекарственных средств 1 июля вынесла предписание о временном запрещении торговли и применении только одной серии лекарственного средства парацетамол (серии 41010) производства ОАО «Монфарм Украина», который выпускается в форме суппозиториев прямокишечных по 0,08 грамма в блистерах №10 (0,08 – это количество действующего вещества).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Как отмечается в сообщении, все другие серии данного препарата разрешены к использованию. На рынке Украины представлен парацетамол 14 разных производителей, из них 8 отечественного производства, в 21 наименовании различных форм (в таблетках, пилюлях, капсулах и др.), на которые данное предписание не распространяется.

В сообщении отмечается, что временный запрет реализации одной отдельно взятой серии препарата не предусматривает запрещение реализации других серий этого же препарата.

Пресс-служба Минздрава отмечает, что основанием для временного запрета (остановки) обращения отдельных серий лекарственного средства является заключение о качестве лекарственных средств, которое не отвечает установленным нормативам.

В то же время не сообщается, по каким причинам приостановлена реализация парацетамола этой серии.