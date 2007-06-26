ООН констатирует прогресс в Украине в борьбе с проблемой наркотиков

Управление Организации Объединенных Наций с наркотической зависимостью (УООННЗ) констатирует прогресс в Украине в борьбе с проблемой наркотиков.

Об этом УНИАН сообщили в ООН.

“УООННЗ работает в Украине с декабря 2006 года и отмечает заметный прогресс Украины в борьбе с проблемой наркотиков, но впереди еще длинный путь”, - говорится в сообщении.

УООННЗ отмечает, что Украине необходимо еще больше уменьшить спрос на наркотики, уделяя особое внимание профилактике, улучшению лечения, а также увеличению ресурсов, которые выделяются на преодоление проблемы наркотиков. УООННЗ как одно из агентств ООН будет работать вместе с правительством Украины и национальными и международными партнерами в направлении дальнейшего улучшения контроля над наркотиками, чтобы помочь Украине достичь поставленных целей, отмечается в сообщении.

В целом Управление ООН по наркотикам сообщает о "значительных и позитивных сдвигах" на мировых рынках наркотиков

“Хотя еще несколько лет тому назад мир стоял на грани эпидемии наркомании, все больше фактов свидетельствуют о том, что эта проблема уже под контролем”, – отметил Исполнительный директор УООННЗ Антонио Мария КОСТА.

"Последние данные указывают на то, что неуправляемый процесс распространения наркомании замедляется", – отмечает А.КОСТА в заявлении о подготовке Всемирного доклада УООННЗ о наркотиках за 2007 год.

Согласно приведенным в Докладе данными, мировые рынки нелегальных наркотиков в целом стабилизировались в 2005–2006 гг. "Почти для всех наркотиков – кокаин, героин, канабис и амфетамин – имеются признаки общей стабильности, о чем бы ни шла речь: производство, оборот или потребление наркотиков", – подчеркнул А.КОСТА.

Глобальные скоординированные усилия по обеспечению правопорядка в отрасли борьбы с наркотиками увеличили объемы изъятия наркотиков. На сегодня перехватывается свыше 45% выработанного в мире кокаина (почти 24% в 1999 г.) и более четверти всего героина (15% в 1999 г.).

"Наркотики управляют жизнью по крайней мере одного человека из каждых 200 жителей планеты. Наркомания – это болезнь, которую нужно и можно предупредить и лечить. Ранняя диагностика, лучшее лечение и интеграция лечения наркомании в программы здравоохранения и социального обеспечения могут освободить людей от наркозависимости. Лечение тех, кто страдает от наркотиков, – это инвестиция в здоровье наших наций так же, как и лечение ВИЧ, диабета или туберкулеза", - подчеркнул А.КОСТА.