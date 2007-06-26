Ожирение защищает от туберкулеза

Пожилые люди с ожирением или избыточным весом значительно реже заболевают туберкулезом по сравнению со своими ровесниками с нормальным или низким весом. К таким выводам пришли гонконгские ученые в результате масштабного исследования, проведенного в нескольких гериатрических центрах страны.

В исследовании, продолжавшемся пять лет, приняли участие более 42 тысяч пожилых пациентов. В зависимости от показателя индекса массы тела (ИМТ), они были разделены на пять подгрупп.

В результате выяснилось, что вероятность развития туберкулеза у участников с дефицитом веса была в шесть раз выше по сравнению с группой с наибольшими показателями ИМТ. Пациенты с нормальным весом заболевали туберкулезом в три раза чаще по сравнению с наиболее полными испытуемыми.

Таким образом, риск развития туберкулеза исследования снижался по мере увеличения веса. Причины обнаруженной закономерности до конца не ясны, однако, по словам авторов исследования, они могут быть связаны с ролью жировой ткани в регуляции функций эндокринной и иммунной систем организма.

Гипотеза о способности жировых отложений снижать вероятность развития туберкулеза подтверждается тем фактом, что распространенность этого заболевания в странах Европы стала постепенно снижаться в 18-19 вв., несмотря на отсутствие эффективных средств предотвращения инфекции. Не исключено, что весьма существенную роль при этом сыграло появление дешевых и общедоступных продуктов питания, и, как следствие, увеличение числа людей с высокой массой тела, полагают ученые.

По материалам Lenta.ru