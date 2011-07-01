Вакцины в Украине появятся в середине июля

В Министерстве здравоохранения обещают, что уже с середины июля медицинские заведения начнут получать вакцины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

В частности, как отмечается в сообщении, в соответствии с графиками поставки по заключенным договорам, поставка вакцин начнется уже в июле 2011 года. С середины июля начнется поставка вакцин в регионы.

При этом в Минздраве отмечают, что на протяжении июля 2011 года планируется провести все процедуры по централизованной закупке иммунобиологических препаратов. На сегодняшний день проведены тендерные процедуры на сумму 108 млн. грн.

Всего, в соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год», предусмотрены 237,8 млн. грн. для закупки иммунобиологических препаратов. Но этой суммы недостаточно, поэтому Министерство здравоохранения обратилось в Кабинет министров с просьбой выделить дополнительные средства на закупку иммунобиологических препаратов, проинформировали в Минздраве.

В сообщении также отмечается, что, несмотря на значительный общий уровень роста цен, министерству удалось удешевить закупку вакцин по сравнению с прошлым годом. Например, вакцина для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка с ацелюлярным коклюшевым компонентом в этом году по сравнению с предыдущим была закуплена на 10% дешевле, а вакцина для профилактики бешенства - на 12%. В среднем удалось достичь сокращения цены закупки иммунобиологических препаратов на 8,5%, подчеркнули в Минздраве.

Как сообщалось, по данным СМИ, в поликлиниках Украины уже давно закончились вакцины, необходимые для плановых прививок. В связи с этим родителям сложно будет отдать своих детей в детсады и школы. Кроме того, возникает угроза эпидемий таких заболеваний, как дифтерия, корь и др.

В поликлиниках говорят, что вакцины приходят нерегулярно и в недостаточном количестве. Эта проблема с поставками плановых вакцин актуальна для всех регионов страны.