Украина и Армения будут сотрудничать в области медицины
15:06, 01 июля 2011Страна
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Украина и Армения подписали соглашение о сотрудничестве между министерствами финансов и Программу сотрудничества между министерствами здравоохранения в области медицины на 2011-2013 годы.
Как сообщает пресс-служба Президента Украины, сегодня в Киеве в присутствии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Армении Сержа САРГСЯНА состоялась церемония подписания двусторонних документов.
Уполномоченные представители также подписали Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительствами Украины и Армении о воздушном сообщении и Протоколе Пятого заседания Межправительственной украинско-армянской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.
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