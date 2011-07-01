Кому противопоказан чай

Чай, как лечебное, натуральное вещество, не всем полезен. Медицина советует воздержаться от крепкого чая тем, у кого гастрит и язва желудка.

Такая рекомендация вызвана тем, что при этих заболеваний повышается кислотность желудка.

Людям преклонного возраста чай тоже не полезен, излишняя жидкость и кофеин могут серьезно навредить сердечно-сосудистой системе их организма. Также людям, у которых были или есть проблемы с сердцем, лучше отказаться от запретного зелья.

Вчерашнюю крепкую чайную заварку лучше не пить холодной, в ней образуется излишний кофеин и гуанин, который наносит вред организму. В свежем чае концентрация обоих веществ в норме.

Если накануне вы бурно отметили праздник с алкогольными напитками, то на следующий день крепкий чай с молоком – ваше спасительное средство. Жевание сухого чая избавит вас от тошноты. Особенно данное средство рекомендовано женщинам в период вынашивания ребенка.

receptkulinar.ru