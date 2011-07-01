Украина закупила сыворотку против яда гадюки

Министерство здравоохранения Украины решило проблему с нехваткой сыворотки против яда гадюки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

В частности, как отмечается в сообщении, проблема нехватки сыворотки против яда гадюки обычной (Vipera berus) возникла в связи с учащением случаев укусов змей, особенно в западных регионах Украины. На сегодняшний день в Украине зарегистрирован только иммунобиологический препарат польского производства, который в настоящее время отсутствует на складе завода - Производителя Вакцин и Сывороток “БИОМЕД” ООО, Польша, и его производство, в соответствии с планами предприятия, будет лишь в январе-феврале 2012 года.

Поэтому, учитывая сложность вышеупомянутой ситуации, Министерство здравоохранения Украины предоставило разовое разрешение ООО "Берег-Сервис (г. Одесса) " на ввоз сыворотки против яда гадюки обычной российского производства Федерального государственного унитарного предприятия «НПО «Микроген» Минздрава РФ в количестве 555 доз в соответствии с потребностью регионов Украины.

По информации ООО "Берег-Сервис", препарат - сыворотка против яда гадюки обычной, производства ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава РФ, Россия, будет растаможено 1 июля 2011 года и направлено в регионы Украины, начиная с 4 июля, проинформировали в Министерстве здравоохранения.