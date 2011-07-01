Почему "горят" щеки

Физиологи установили, что за регуляцию сосудисто-кровеносной системы нашего организма отвечают две подсистемы: парасимпатическая и симпатическая. Первая расширяет сосуды поверхности тела, в том числе лица, что и вызывает эффект покраснения кожи, а вторая, наоборот, сужает сосуды, и это вызывает эффект побледнения. Вся эта система в комплексе называется вегетативной. Она тесно связана с центральной нервной системой, но, кроме того, имеет и самостоятельное значение. Вегетативная нервная система будто бы находится в промежутке между телом и психикой. И ее участие в общей регуляции состояний и поведения человека довольно-таки активное.

По типу «поведения» в организме человека вегетативной нервной системы людей разделяют на два типа. Первый - парасимпатики, люди краснеющие, более мнительные, стеснительные и легко предсказуемые, у которых, как говорят, «все написано на лице». Второй - симпатики, которые очень спокойны, закрыты и почти неуязвимы. Эти качества даются человеку с рождения от природы, как цвет глаз, форма носа или группа крови.

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