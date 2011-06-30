В Савутиче изготовляют контейнеры для радиоактивных отходов ЧАЭС

В Славутиче на Киевщине открыли комплекс по производству металлических бочек и железобетонных контейнеров для хранения радиоактивных отходов Чернобыльской атомной электростанции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, на церемонии открытия завода присутствовали министр чрезвычайных ситуаций Украины Виктор БАЛОГА, глава Представительства Европейской Комиссии в Украине, Посол Европейской Комиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА и председатель Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Владимир ХОЛОША.

Почетные гости осмотрели готовые к запуску помещения комплекса и ознакомились с главными этапами процесса изготовления контейнеров.

В.БАЛОГА поблагодарил посла Европейской Комиссии за сотрудничество, отметив, что строительство комплекса было профинансировано Ерокомиссией и выполнено в рамках «Программы TACIS по обеспечению ядерной безопасности».

«Я хочу в лице господина посла Жозе Мануэля Пинту ТЕЙШЕЙРЫ поблагодарить Европейскую Комиссию за помощь в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Контейнеры, которые будет производить комплекс, позволят безопасно складировать радиоактивные отходы на срок от 30 до 100 лет », - сказал глава МЧС.

В свою очередь, П.ТЕЙШЕЙРА подчеркнул уникальность этого комплекса. «Этот проект является конкретным результатом сотрудничества Украины с Европейским Союзом в области повышения уровня ядерной безопасности... Это уникальный случай, когда, преодолевая последствия чернобыльской катастрофы, с помощью Европейского Союза создаются мощности, которые будут работать не только на преодоление последствий и решение проблем, существующих на Чернобыльской станции. Это производство будет решать и другие вопросы, связанные с ядерной энергетикой и безопасностью в Украине, а возможно, и за границей», - отметил П.ТЕЙШЕЙРА.

Общая стоимость проекта - 5 млн. 568 тыс. 48 евро. Мощности завода - 34 тыс. 250 металлических бочек и 700 железобетонных контейнеров в год. На данные объемы производства комплекс выйдет в течение 2-3 месяцев, сообщили в МЧС.