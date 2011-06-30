Кабмин утвердил Госпрограмму по разработке новейших технологий создания отечественных лекарств

Кабинет министров Украины утвердил Государственную целевую научно-техническую программу разработки новейших технологий создания отечественных лекарственных средств для обеспечения охраны здоровья человека и удовлетворения потребностей ветеринарной медицины на 2011-2015 годы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, соответствующее постановление одобрено на заседании правительства 22 июня с.г.

Ориентировочный объем финансирования Программы составляет 2700 млн. грн., в том числе за счет государственного бюджета – 1200 млн., из которых до 300 млн. грн. предусмотрено направить на проведение фундаментальных и прикладных исследований, связанных с разработкой молекулярных и клеточных технологий создания отечественных лекарственных средств, биологически активных веществ. Инвестиционные средства будут направлены, в первую очередь, на закупку современного оборудования для выпуска промышленных инновационных врачебных субстанций разного назначения.

Ориентировочный объем расходов на выполнение Программы будет определяться ежегодно во время формирования показателей государственного бюджета Украины на соответствующий год.

В реализации задач Программы будут задействованы учреждения Национальных академий наук, Киевский национальный университет им. Т.Г.Шевченко, другие предприятия и организации государственного подчинения, частные структуры, которые имеют необходимые кадровые и материально-технические ресурсы. К выполнению Программы планируется привлечь до 120 научных работников и специалистов высокой квалификации.

В сообщении также отмечается, что в результате выполнения задач Программы предусматривается создание условий для налаживания выпуска достаточного количества качественных лекарственных препаратов и иммунобиологических препаратов, вакцин, рекомбинатных белков, диагностикумов.