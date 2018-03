Заразиться гриппом можно через банкноты

Вирус гриппа способен продолжительное время сохраняться на денежных купюрах, установили ученые из Университетских больниц Женевы. По их мнению, такой способ передачи микроба может способствовать распространению следующей пандемии гриппа, сообщает New Scientist.

Руководитель исследования Ив Томас (Yves Thomas) и его коллеги поместили на швейцарские франки различные штаммы вируса гриппа (включая те, который циркулировали зимой 2007 года), и оставили их при комнатной температуре. Спустя различные промежутки времени ученые определяли наличие живых вирусов на банкнотах.

Выяснилось, что вирусы гриппа сохранялись на банкнотах от двух до 72 часов, причем наиболее стойким оказался один из самых распространенных штаммов - H3N2. В случае, если вирусы попадали на купюру вместе с носовыми выделениями, продолжительность их жизни увеличивалась, и составляла от одного до 17 дней в зависимости от штамма. По словам ученых, повышение устойчивости вируса объяснялось тем, что выделения из носа являются идеальной средой для его существования.

Наиболее распространенным способом передачи гриппа является воздушно-капельный путь – через мокроту и носовые выделения при чихании, кашле, разговоре. Недавние исследования показали, что возможно также заражение контактным путем - при соприкосновении здорового человека с поверхностями, до которых ранее дотрагивался больной. А значит, вполне реально заразиться гриппом, дотронувшись до купюр, которых ранее касался больной, или содержащих его выделения из носа, резюмировали швейцарские исследователи.

Отчет о результатах исследования был представлен авторами в ходе Конференции по мерам борьбы с гриппом (Options for the Control of Influenza Conference), проходившей в Торонто с 17 по 23 июня.

Lenta.ru