В Тернополе построят лабораторию по изучению опасных инфекций
16:47, 29 июня 2011Страна
0
В Тернополе построят межобластную лабораторию по исследованию опасных инфекций. Об этом во время пресс-конференции сообщил главный государственный санитарный врач области Степан ДНИСТРЯН.
По его словам, строить ее будут на средства США в рамках совместного проекта Министерства здравоохранения Украины и правительства США. Ориентировочная стоимость строительства и оборудования - 5 млн. грн
По прогнозу С. Днистрян, лабораторию построят за полтора года, сначала Тернополь должен выделить земельный участок и разработать технические условия. Запланировано, что лабораторию построят на территории областной СЭС.
В лаборатории будут работать 20-25 человек, которые пройдут обучение в США.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter