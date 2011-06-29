В Тернополе построят лабораторию по изучению опасных инфекций

В Тернополе построят межобластную лабораторию по исследованию опасных инфекций. Об этом во время пресс-конференции сообщил главный государственный санитарный врач области Степан ДНИСТРЯН.

По его словам, строить ее будут на средства США в рамках совместного проекта Министерства здравоохранения Украины и правительства США. Ориентировочная стоимость строительства и оборудования - 5 млн. грн

По прогнозу С. Днистрян, лабораторию построят за полтора года, сначала Тернополь должен выделить земельный участок и разработать технические условия. Запланировано, что лабораторию построят на территории областной СЭС.

В лаборатории будут работать 20-25 человек, которые пройдут обучение в США.