Новый порядок оказания медпомощи иностранцам и лицам без гражданства

Кабинет министров Украины утвердил новый Порядок оказания медицинской помощи иностранцам и лицам без гражданства, которые временно находятся на территории Украины, а также признал утратившими действие некоторые свои предыдущие постановления по этому вопросу.

Текст соответствующего постановления от 22 июня обнародован на Правительственном портале.

Кабмин поручил Министерству иностранных дел сообщить правительствам иностранных государств об указанном порядке.

Таким образом, иностранцам и лицам без гражданства, которые временно находятся в Украине, медицинская помощь, в том числе экстренная, оказывается за плату, если законодательством или международными договорами Украины не предусмотрено другое.

Иностранцы и лица без гражданства могут обратиться за медицинской помощью, в том числе экстренной, в какое-либо государственное или коммунальное заведение здравоохранения.

Во время оказания медицинской указанным лицам применяются формы медицинской документации и отчетности, установленные Министерством здравоохранения.

Каждый случай оказания медицинской помощи иностранцам и лицам без гражданства подлежит обязательной регистрации в том заведении здравоохранения, которое ее предоставило.

Стоимость медицинской помощи, предоставленной иностранцу или лицу без гражданства государственными и коммунальными заведениями здравоохранения, определяется заведением здравоохранения, которое ее предоставило, в установленном Минздравом порядка. Оплата стоимости помощи может осуществляться в безналичной форме или наличностью в национальной валюте.

Обусловлен в постановлении и порядок оказания медпомощи при наличии страхового документа.

В случае отказа иностранца от оплаты оказанной ему медицинской помощи вопросы относительно компенсации заведению здравоохранения расходов, связанных с ее предоставлением, решается при участии соответствующих иностранных представительств в Украине.

Медработники, которые оказывают медицинскую помощь иностранцам и лицам без гражданства, несут гражданскую, административную или уголовную ответственность согласно законам Украины за нарушение требований законодательства об охране здоровья.

Если действующими международными договорами Украины установлены другие правила, чем те, которые содержатся в этом постановлении, применяются правила международных договоров Украины.

Указанным постановлением Кабмина определены 9 постановлений, утративших действие, которые были выданы, начиная с 1996 года. Среди них, в частности, № 1021 “О совершенствовании Порядка оказания медицинской помощи иностранцам и лицам без гражданства, которые временно находятся на территории Украины” от 17 сентября 1997 года, в соответствии с которым с 15 сентября 1997 года устанавливалась обязательность наличия у иностранных граждан на момент получения въездной визы или пересечения государственной границы Украины страхового полиса, выданного Государственной акционерной страховой компанией Украины по оказанию экстренной медицинской помощи иностранным гражданам.