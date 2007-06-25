Японцы научились полностью восстанавливать зубы

Японским ученым из медицинского университета города Хоккайдо удалось разработать уникальную технологию лечения зубов благодаря изобретенному специальному химическому составу, в основу которого входят белки коллаген и фосфофорин.

В ходе эксперимента медики поместили рыхлую белковую массу в поврежденный кариесом зуб подопытной собаки. Всего через два месяца было зафиксировано полное восстановление дентина. Дентин - вещество, которое составляет основу зуба.

Японские ученые намерены начать испытания на людях в самые короткие сроки, практическое же применение открытия станет возможным уже через пять лет.

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