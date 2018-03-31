В Киевском центре микрохирургии глаза применяют новейшие хирургические методики

В Киевском центре микрохирургии глаза ежедневно выполняется около 350 операций. Применяя новейшие хирургические методики, здесь оказывают помощь при травмах, исправляют косоглазие, устраняют катаракту и глаукому, отслоение сетчатки... Профессор кафедры офтальмологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика специалист Киевского центра микрохирургии глаза профессор Юрий КОНДРАТЕНКО в интервью рассказал журналисту УНИАН о разработках в области микрохирургии глаза.

РАБОТАЕМ НАД ПЕРЕСАДКОЙ КАПСУЛЬНОГО МЕШКА ГЛАЗА СВИНЬИ… НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ, КОНЕЧНО - Какие операции в Центре микрохирургии глаза проводят чаще всего? - Центр микрохирургии глаза занимается реконструкцией глаза при травмах, оперируем отслойку сетчатки глаза, занимаемся лечением катаракты и глаукомы. Также мы выполняем косметические операции. Основными показаниями к хирургическому вмешательству являются травмы глаза. Ежедневно мы делаем 2-3 таких операции.

Кроме этого, Центр специализируется на исправлении подвывихов и вывихов хрусталика глаза. Наши хирурги первыми в мире разработали технологию возвращения и фиксации хрусталика. Одна из проблем – это помутнение роговицы глаза. Мы разработали методику переворота роговицы.

- Расскажите подробнее о разработках Центра в области микрохирургии глаза. - Человек видит не глазом, а мозгом. Мы можем пересадить глаз, но как его подсоединить к мозгу?! Когда мы вживляем искусственный глаз, мы можем подсоединить камеру, тогда человек начинает видеть движение.

Сетчатая оболочка – это мозговая ткань. Если она жива, то при отслоении мы можем приварить ее лазером. У нас этим занимаются два отделения.

Год назад специалисты нашего Центра впервые в мире сделали пересадку капсульного мешка от погибшего человека. Сейчас мы работаем над пересадкой человеку капсульного мешка глаза свиньи… Не хотелось бы, конечно, но у нас нет донорских органов, трансплантационного материала. Пересадку органов от свиньи мировая медицина уже практикует давно. В Москве недавно сделали пересадку клапана сердца от свиньи - человеку. Одесские офтальмологи получили разрешение на пересадку роговицы глаза от свиньи. Мы хотим пересаживать капсульный мешок от свиньи, это как альтернатива для людей, которым нужна трансплантация, а материала нет.

Когда гибнут глаза – это единственный выход. Ведь если глаз погибнет – его удалят. Возможно, с помощью свиных органов молодые люди смогут «дотянуть» до того времени, когда в Украине разрешат пересадку органов от погибших людей.

УКРАИНСКИЕ ХИРУРГИ ТРЕНИРУЮТСЯ НА… ПАЦИЕНТАХ

- Что вы думаете о законе о трансплантации органов?

- В украинском законодательстве нет четкой трактовки, как может быть взят трансплантационный материал. Кто и когда должен дать разрешение в том или ином случае? Для эффективности дела, это должен решать на месте судмедэксперт, потому что сроки жизни материала невелики. Пока получишь разрешение, договоришься с родственниками – уже бессмысленно брать орган. В Советском Союзе после констатации смерти врачи ни у кого ничего не спрашивали. Спрашивали только у судмедэксперта – можно брать орган или нельзя. Украина была пионером в области трансплантации роговицы. Владимир Филатов первым в мире стал применять консервацию тканей, что позволило использовать трупную роговицу. Запад к этому пришел позднее.

Сейчас этого у нас не делается, это нонсенс! Ведь сотни молодых людей теряют глаза…

- Родственники усопших вряд ли хотят отдавать тела своих близких «на органы»…

- В том то и дело! Сегодня любая новая операция – это личная авантюра хирурга, «на удачу». Это касается не только офтальмологии, но и хирургии в целом. Перед тем как хирург будет делать новую операцию – спросите: «Вы ее сразу сделаете или где-то тренировались»?

Любую разработку в области хирургии нужно на ком-то отработать.

Раньше в патанатомии был лозунг: «Здесь мертвые служат живым!». Сейчас эта тема закрыта. Хирургия – это слесарщина, рукоделие. В былые времена хирурги ходили в патанатомию «ставить» руки. Мы, хирурги, оперировали трупы. Сегодня необходимо принять закон разрешающий такие операции. Ведь завтра не кому будет нас оперировать. Я профессор медуниверситета и мне надо показывать, учить. Я тренировался делать операции на трупах. Вы видели, чтобы артист ни разу не прорепетировав, выходил на сцену?! Сегодня нас, хирургов, заставляют оперировать без репетиций. Это тормозит не только развитие науки, но и постановку рук хирурга. Операции на глазах требуют постоянной практики, тренажера. Видите (показывает вышитую картонку.- УНИАН) – я шью каждый день. Чтобы было меньше вероятности, что я сделаю кому-то хуже.

«Я МОГУ СДЕЛАТЬ «НОРМАЛЬНЫЙ» ГЛАЗ, НО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ НЕ КОМФОРТНО» - Лечение зрения лазером стало очень популярным. Существуют лазеры: режущие, зашивающие, стимулирующие… Расскажите о лазерном методе коррекции зрения. - Сегодня лазеры заменяют качественный инструмент. Задача офтальмолога, как и любого врача, определить, почему проблема возникла и назвать варианты решения проблемы. При этом ни одного варианта решения проблемы не существует без потерь. То есть любое лечение – палка о двух концах: одним лечим, другим – калечим. Операция – это всегда травма. Искусство врача не в том, чтобы сделать хорошо, но сделать менее плохо. Именно лазеры помогают делать «менее плохо» - более нежные разрезы, полировка…

Вторая составляющая – софт, программа. Лазером управляет программа, благодаря этому точность действий на порядок повышена, исключается негативное влияние человеческого фактора.

Надо понимать, что такое для пациента «хорошо». Надо понимать проблему пациента, у каждого она своя. Все субъективно. Я могу сделать «нормальный» глаз, но для человека это может быть не комфортно.

- Сейчас множество клиник предлагает лечение лазером. Случается, люди, доверяя рекламе, сами назначают себе «операцию». Когда это действительно необходимо?

- Сейчас актуальнейшим становится вопрос не лечения, а диагностики: определиться – нужно ли это лечение? Врач должен предложить варианты лечения. Пациент должен знать, в чем он получит выигрыш, а в чем проиграет. Поэтому мы боремся за диагностические кабинеты. Семь раз отмерить, один - отрезать. Если у человека есть проблема со зрением, прежде чем принять решение оперировать, желательно проконсультироваться в нескольких лечебных учреждениях, чтобы узнать какими могут быть отрицательные стороны. И только потом принимать решение – где делать операцию. Я подчеркну, принимать решение об операции, должен не врач, а пациент, после ряда консультаций специалистов, обсудив все возможные варианты решения проблемы.

ЗА РУБЕЖОМ ЗАПРЕЩЕНО ПРИМЕНЯТЬ ЛАЗЕР ПРИ БЛИЗОРУКОСТИ БОЛЬШЕ 6-7 ДИОПТРИЙ - Можем ли мы говорить, что частная медицина иногда предлагает операции тем, кому их можно было бы избежать? - Будем откровенны: прибыль частного лечебного учреждения, которое выполняет операции с помощью лазера, зависит от количества клиентов. И доктор, который обследует пациента перед назначением на операцию, зачастую умалчивает о других, безоперационных вариантах решения проблемы. При этом сама операция, как правило, будет выполнена на высочайшем уровне… Но, возможно, ее и вовсе можно было избежать.

- Почему, по-вашему, в Украине сложилась такая ситуация? - В Украине не существует системы оказания медпомощи населению. Больной в регионе сегодня беспомощен. Ранее фельдшер мог направить больного в район, из района – в республику. Сейчас система разрушена, ее нужно создавать, потом - реформировать. Если человек издалека – он должен платить за то, что будет госпитализирован в столичную больницу.

Сегодня в Украине необходимы кабинеты доврачебного осмотра для выявления глаукомы. Глаукома – это отложение солей, когда повышается глазное давление… После 40 лет нужно посещать окулиста раз в год.

- Назовите основные минусы лазерного вмешательства. - Лазерные операции на роговице глаза выполняются при ассиметрии глаза, для того, чтобы снять очки. Минус этой операции – возможно помутнение роговицы глаза. Другое направление – укрепление сетчатой оболочки глаза, например, тех сосудов, которые поражаются при диабете. Это другого типа лазер, он укрепляет лопнувшие сосуды. При неправильном воздействии лазера лопнувшие сосуды могут привести к кровоизлиянию и безвозвратной потере зрения.

Третье направление лазера – собственно операции: разрезы на глазе для решения различных проблем. Лазер стерилен, асептика соблюдается, инфекция не попадает. Как я уже говорил, лазер действует по программе, и дрогнуть рука врача уже не может… Но, повторюсь, к любой операции, может не быть критических показаний. Всегда есть ограничения. За рубежом, например, официально запрещают применять лазер, при близорукости больше 6-7 диоптрий. У нас такого закона нет.

- Сейчас множество частных офтальмологических кабинетов предлагают свои услуги. Кому можно доверять? - Нужно выбирать учреждение, которое зарекомендовало себя и имеет систему поддержания авторитета. Это соответствующие кадры, консультации экспертов. Если в клинике есть профессор – он должен консультировать врача.

Если нужно принимать радикальное решение о лечении или операции, нужно собрать несколько авторитетных мнений. Одним из таких учреждений должна быть государственная больница.

- Большую часть дня многие из нас проводят за компьютером. И мы знаем, что нужно делать упражнения и время от времени давать отдых глазам, но мы пренебрегаем этим. Как все же сохранить зрение? - Когда вы смотрите на монитор, то реже моргаете. Информация отвлекает мозг, глаза становятся красными, сухими, начинает раздражать свет.

Чтобы глаз не становился сухим нужно капать «искусственную слезу». У всех препаратов «искусственная слеза» одинаковая основа. А растворители, консерванты – разные. Слезу нужно подобрать под свой глаз - это как крем, каждому подходит свой. Но капать нужно обязательно, каждые час-полтора.

ДО 10% ЛЮДЕЙ ИМЕЮТ СКРЫТОЕ КОСОГЛАЗИЕ - Популярность кинотеатров 3D в мире побила все рекорды. Производители видеотехники также переходят на выпуск телевизоров и мониторов в формате 3D. Это специальная технология, которая позволяет видеть на экране объемную картинку. Объемное изображение создается путем «обмана» глаз, не вредит ли это зрению? - Пока неизвестно, у нас таких наблюдений нет. Нужно время, чтобы понять.

Человек видит не глазом, а мозгом. Глаз лишь воспринимает информацию. Информация накапливается, сливается в мозгу, и мы видим объемное изображение. Возможно, эффект 3D как-то влияет на зрение. Но если один глаз видит хуже, объемного эффекта не будет. При просмотре изображения в красно-зеленых очках задействованы глаз, нерв и мозг.

Кстати, эти очки были изобретены еще в конце 19 века для выявления скрытого косоглазия.

При косоглазие один глаз видит хуже, и чтобы ему не было дискомфортно, мозг убирает эту проблему, отклоняя глаз. В 90% случаев косоглазие лечится не операцией, а тренировкой бинокулярного зрения.

Просмотр 3D может обнаружить, что у человека отсутствует объемное зрение. Если Вы смотрие 3D- фильм, но не видете объема, у Вас в мозгу не сливается изображение – это скрытое косоглазие, повод обратиться к врачу. До 10% людей имеют скрытое косоглазие.

Для тех, кому объемное зрение необходимо в профессии – это большая проблема, остальные, как правило, своего скрытого косоглазия не замечают.

Киевский центр микрохирургии глаза является ведущим по лечению косоглазия в мире и отлично справляется с этой проблемой.

Беседовала Анна Горпинченко