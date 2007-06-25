Прокуратура Киева выявила нарушения в 20 частных медицинских учреждениях

Прокуратура города Киева выявила нарушения законодательства в 20 частных медицинских заведениях столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, проверив 20 частных медицинских заведений (в столице их насчитывается свыше 500), в каждом выявлены нарушения закона. Самым типичным является предоставление медицинской помощи врачами без соответствующей профессиональной и квалификационной подготовки в неприспособленных для этого помещениях. Также установлены факты предоставления медицинских услуг, не предусмотренных лицензией, отсутствие паспортов и сертификатов относительно возможности эксплуатации медицинского оборудования, применение лекарственных средств с просроченными сроками пригодности и т.п.

Нередко на основании официальных документов, куда вносились недостоверные сведения о соответствии материально-технической базы частного медицинского заведения установленным требованиям законодательства и наличии квалифицированных специалистов, незаконно выдавались лицензии. В частности, коммерческим обществом получена лицензия на осуществление медицинской практики по специальностям дерматовенерология, терапия, кардиология, акушерство и гинекология, ультразвуковая диагностика. Однако по адресу общества находились помещения, где предоставлялись парикмахерские и косметологические услуги. По факту служебного подлога прокуратурой столицы возбуждено уголовное дело. Аналогичное уголовное дело возбуждено прокуратурой Дарницкого района города Киева.

В целом, органами прокуратуры столицы по результатам проверки возбуждено 4 уголовных дела. По внесенным документам прокурорского реагирования Министерством здравоохранения решается вопрос об аннулировании лицензий 6 субъектам предпринимательской деятельности, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено более 20 человек.

Кроме того, прокуратурой города Киева внесено представление в адрес Министерства здравоохранения относительно принятия организационных мер для устранения выявленных нарушений закона и недопущения их в дальнейшем.