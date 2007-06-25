В Германии выявлен вирус птичьего гриппа

Власти Германии проинформировали Европейскую комиссию о том, что лабораторные тесты региональной лаборатории Баварии и национальной референтной лаборатории подтвердили вирус “птичьего гриппа” у двух лебедей, найденных мертвыми в провинции Нюрнберг, Бавария.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно с сообщением, у лебедей обнаружена высокопатогенная форма птичьего гриппа H5N1.

Власти Германии также сообщили о внедрении необходимых мер безопасности вокруг места обнаружения мертвых лебедей, в соответствии с директивами ЕС.

Это – первый случай обнаружения “птичьего гриппа” у диких птиц в этом году в ЕС. В прошлом году “птичий грипп” был обнаружен в 700 диких птиц.

В этом году были зафиксированы три вспышки “птичьего гриппа” у домашних птиц – в Великобритании и Венгрии (в январе-феврале), и два дня назад – в Чехии, где вспышка “птичьего гриппа” была обнаружена на ферме индюков. На ферме в регионе Орлици в центре Чехии, где выращиваются около 6 тысяч индюков, 1800 погибло от “птичьего гриппа” – H5N1.