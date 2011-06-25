Звание «Мать-героиня» получили более 2700 многодетным матерям
14:59, 25 июня 2011Страна
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Янукович подписал указ
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указы о присвоении почетного звания «Мать-героиня» более 2700 многодетным матерям.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В Администрации Президента напоминают, что с начала этого года это почетное звание присвоено более чем 13 тысячам женщин, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и больше детей, в том числе детей, усыновленных в установленном законодательством порядке.
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