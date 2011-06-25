Звание «Мать-героиня» получили более 2700 многодетным матерям

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указы о присвоении почетного звания «Мать-героиня» более 2700 многодетным матерям.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В Администрации Президента напоминают, что с начала этого года это почетное звание присвоено более чем 13 тысячам женщин, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и больше детей, в том числе детей, усыновленных в установленном законодательством порядке.