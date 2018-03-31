В Украине делаются лишь первые шаги по созданию телемедицинской сети. Она будет способствовать доступности высокоспециализированных медицинских услуг для пациентов, проживающих в областных центрах или приезжающих на консультацию из отдаленных уголков Украины. Создание национальной телемедицинской консультационно-диагностической системы станет существенным стимулом к созданию единого информационного медицинского пространства. Отрасль телемедицины – это медицинская практика с помощью интерактивных аудио-видео коммуникационных систем без обычного физического взаимодействия врач-пациент. Телемедицина не заменяет врача и не является альтернативой ему. Фактически, телемедицина повышает эффективность специалиста и расширяет его возможности находиться в самом центре медицинской деятельности. Внедрение телемедицины позволяет сэкономить до 40% затрат на здравоохранение. Три года назад в Украине был создан Государственный клинический научно-практический центр телемедицины Минздрава. На него возложено научно-методическое и консультативное обеспечение процесса внедрения и развития телемедицины. Главный врач Центра телемедицины Виталий ОСТАШКО дал интервью УНИАН.

Виталий Геннадиевич, расскажите подробнее о телемедицине. На каком уровне она сейчас в Украине?

Суть телемедицины - это возможность удаленного консультирования, удаленного доступа к высококвалифицированной медицинской помощи с помощью современных средств телекоммуникации, в частности интернета.

Это одна из медицинских услуг для населения и для организаций, она включает в себя не только просто консультацию, а еще и проведение конференций и консилиумов, это и трансляции мастер-классов, хирургических операций, любые мероприятия, направленные на обучение, научные изыскания. Телекоммуникации можно использовать также и в административном плане для решения управленческих задач – в случае ЧП, для связи с управленцами.

На сегодня (за год работы) в Украине создано ядро национальной телемедицинской сети - это Министерство здравоохранения, Государственный центр телемедицины в Киеве (единственное государственное специализированное учреждение), Донецкая и Закарпатская (г. Ужгород) областные больницы, республиканская больница АР Крым (г. Симферополь), также уже подключены ведущие профильные институты. Уже выстроена некая система координат, настраивается система взаимоотношений. Теперь сюда присоединяются и другие учреждения, этот опыт экстраполируется и на другие регионы.

Как вам работается? Ведь нашей стране нет даже нормативной базы относительно телемедицины.

К сожалению… В прошлом году увидел свет первый приказ Минздрава по развитию телемедицины, который расставляет основные приоритеты, правила игры. Безусловно, по результатам эксплуатирования созданной системы, мы будем корректировать эти нормы, вносить изменения.

Думаю, и на более высоком уровне, необходимо вводить такое понятие как телемедицинская услуга. В них заинтересованы и частные клиники, страховые компании, которые в ближайшее время станут активными участниками на рынке оказания медицинских услуг.

О телемедицине в Украине говорили давно, почему дальше слов дело не продвигалось?

Уже лет десять были попытки внедрить телемедицину. Но дело не пошло потому, что все разбивалось о нашу суровую действительность. Можно сколько угодно создавать красивые теории, но, не имея инфраструктуры, базы на которой это нужно было реализовать, у наших предшественников ничего не получалось.

Мы начали с того, что создаем основу телемедицины, инфраструктуру – сеть телемедицинских центров/кабинетов, соединенных между собой современными скоростными каналами связи. На нее можно накладывать разные коммуникативные функции, в частности и сбор статистических данных. Например, минздрав, используя телемедицинскую сеть, может получать медицинские статистические данные со всей Украины в режиме реального времени, чуть ли не каждый день и иметь полную статистику. А что такое статистические данные - это прогноз на будущее и планы на завтра.

Расскажите, пожалуйста, подробнее о проекте создания сети телемедицины в Украине.

Проект «Мобильная медицина» реализуется компанией МТС совместно с Министерством здравоохранения Украины при поддержке Представительства ООН в Украине. Проект позволяет медикам из различных регионов «вживую» общаться между собой непосредственно с рабочего места, что существенно упрощает процесс проведения медицинских консилиумов, повышения квалификации и обмена опытом.

Построенная сеть позволяет докторам и пациентам медицинских учреждений в режиме онлайн передавать диагностические данные, получать консультацию профильного специалиста, собирать консилиум врачей, принимать участие в конференциях, не покидая рабочего кабинета. Все это снижает затраты на командировки, бумагу, организацию консультаций и медицинской помощи населению отдаленных регионов и сельской местности.

В основе проекта «Мобильная медицина» лежит услуга выделенного доступа в Интернет, которую телекоммуникационная компания предоставляет на базе фиксированной оптоволоконной сети. Оператор обеспечивает полностью готовое решение «под ключ»: производит работы по коммутации и строительству «последней мили» для каждой из узловых точек, включая проектирование сети, строительство, настройку и обслуживание. Вместе с этим, наш партнер обеспечивает медицинские учреждения необходимым оборудованием для организации видеоконференцсвязи, закупает специальное программное обеспечение для передачи медицинских данных, а также бесплатно предоставляет услугу выделенного доступа в Интернет.

Есть ли какие-то видимые результаты проекта?

Реально над этим проектом мы начали работать полтора года назад. Поэтому нельзя говорить о широких масштабах использования телемедицины. Но мы все делаем для того, чтобы эксплуатировать ее возможности по всем направлениям.

За полгода мы проконсультировали около ста детей, в основном по кардиохирургии. Уже в ближайшее время хотим расширить услуги для педиатрии, нейрохирургии, института Шалимова, Института рака. Это будет сеть консультантов. Сеть консультируемых реципиентов тоже постепенно развиваем. Это учреждения второго уровня – областные районные больницы.

Вам помогает бизнес, насколько же само государство заинтересовано в развитии этой отрасли. Сколько выделено денег из государственного бюджета на телемедицину?

Такие масштабные проекты как телемедицина лучше всего реализуются в тех странах, где государство активно финансирует подобные проекты. К сожалению, в Украине пока что дело обстоит несколько иначе.

К сожалению, информатизация отрасли здравоохранения в последние годы имеет очень низкие темпы, а если говорить о телемедицине, то на сколько мне известно, сегодня бюджетные деньги на ее развитие не выделяются вообще. Все что делается – делается за деньги частных компаний и фондов. Наш крупный спонсор – компания МТС. Сейчас присоединились фонд Ахметова «Развитие Украины» и ДТЭК («Донбасская топливно-энергетическая компания»). Это очень хорошо. Будет возможность более быстрыми темпами внедрить эту услугу. Я не вижу пока проблем в реализации. Нет задержек в финансировании, все делается достаточно быстро, партнеры находят оптимальные решения. Нам помогают финансово, организационно. Ведь любой проект предполагает не только финансирование, любая очень большая часть проекта зависит от умения организовать работу и это очень важно. Совместными усилиями у нас была очень хорошо организована работа.

Очень хотелось бы отметить всестороннюю поддержку со стороны министерства здравоохранения Украины и лично министра. Так совпало, что Владимир Александрович Анищенко, и на должности начальника облуправления здравоохранения, и на должности первого заместителя министра, вплотную занимался вопросами внедрения и развития телемедицины и данного проекта в частности. Безусловно, это позволяет надеяться на скорейшее внедрение телемедицины в систему здравоохранения.

Сейчас, с приходом новых крупных спонсоров - фонда Ахметова и ДТЭК, готовится подписание дополнительного соглашения с участием Минздрава, Национальной академии медицинских наук Украины и Представительства ООН в Украине о развитии телемедицины в системе здравоохранения.

При создании концепции телемедицины наши специалисты опирались на мировой опыт цивилизованных стран? Какие страны лидируют?

Очень эффективно и достаточно давно работает телемедицина в Великобритании, Канаде, Скандинавских странах. Там государство принимает участие в финансировании таких масштабных проектов, и поэтому они достигли коллосальных успехов. Меморандум между Представительством ООН в Украине, Минздравом и компанией МТС, подписанный в 2010 году, я считаю стал первым реальным шагом в этом направлении.

Уверена, не каждый украинский пациент знает, что в нашей стране можно воспользоваться такой медицинской услугой, как телемедицина, о ее возможностях.

Меня очень волнует вопрос информированности населения. Действительно, очень мало людей знают о возможностях телемедицины, таких немало и даже среди врачей. Ведь с помощью телемедицины люди имеют возможность, в наших сложных условиях, без лишних затрат попасть на консультацию в высокоспециализированные учреждения.

Еще один важный аспект - когда население будет знать о телемедицине, это сформирует рынок таких услуг. И тогда мы не будем искать спонсоров, мы сможем и государство не просить о помощи, бизнес сам, видя в этом интерес, сформирует инвестиции. Но сегодня мы очень благодарны тем компаниям, которые в рамках социальной корпоративной ответственности, позволяют развиваться этому направлению.

Тем более, что развитие телемедицины полностью соответствует концепции реформирования системы здравоохранения в Украине и способствует решению главной задачи – повышение доступности качественной, высокоспециализированной медицинской помощи. Независимо от того, где пациент находится.

У нас в стране высокая миграция населения, люди не привязаны к одному месту и не всегда есть возможность получить медпомощь в том месте, где находишься. А телемедицина позволяет получить помощь в любом месте, обратиться в любое учреждение Украины и за рубеж.

С какими странами вы сотрудничаете?

Мы работаем с университетскими клиниками Германии, Израиля, сейчас планируем сотрудничать с США. Тут вообще нет никаких границ. Давно работаем с московскими клиниками и институтами. Недавно немецкие специалисты проводили несколько видеоконференций для украинских медиков. Есть новые методики, доступа к которым нет из-за финансовых проблем. Ведь для обучения в той же Голландии или Германии нужны тысячи долларов. Телекоммуникации форсируют процесс. Это собственно мастер-классы. Два-три сеанса таких мастер-классов и люди знают особенности той или иной методики.

Для врача это очень важно. Любой специалист без пополнения своего опыта теряет квалификацию, хотим мы этого или не хотим. Врачу нужно обязательно постоянно учиться. Это настоящий обмен передовым опытом. Можем узнать все новое, что только есть сейчас в мире.

По Вашему мнению, эта услуга будет пользоваться спросом у простых людей?

Предложение формирует спрос. Население мало знает о такой услуге, как только у нас будет сформирована сеть консультантов, мы предложим эту услугу. Она будет востребована, потому что человеку проблемно добраться до высокоспециализированного института из райцентра. Это очень тяжело. Пациенту порой нужно официально пройти «круги ада», чтобы получить консультацию в ведущем медучреждении. Порой с начала заболевания может пройти год, пока пациент получит доступ к той помощи, которая ему необходима. Возможность напрямую обращаться, безусловно, будет толкать спрос. Будут желающие предоставить услуги, будут и желающие их получить.

Хватит ли у вас кадров? Насколько подготовлены специалисты?

Каждое учреждение, в зависимости от своей мощности, потребности в такой услуге может создавать или центр (это 5-6 человек штата), или кабинет – 2-3 человека. Нужны будут – оператор, врач, технический работник: инженер или системный администратор.

Вопрос обучения очень важен. Однако это не настолько покинутая область, чтобы у нас не учили этому. Этот вопрос решаемый. И как раз с помощью системы телекоммуникаций - это будут циклы лекций, семинаров. Думаю, они будут проводится удаленно.

Какова для Вас программа минимум и программа максимум?

Программа минимум - телемедицинская сеть должна быть заведена во все областные учреждения, имеется в виду – в каждой области должен быть доступ, чтобы все 25 областей , а также города Киев и Севастополь вошли в сеть. Второй вопрос - за чей счет будет обеспечено дальнейшее развитие телемедицинской сети на уровне области. Наиболее вероятно - местных бюджетов, спонсоров… Программа максимум - создание полноценной телемедицинской системы. С точки зрения реформирования здравоохранения другого пути нет. Только скорейшая интеграция современных технологий в систему здравоохранения может вывести медицину на качественно новый уровень!

К какой форме собственности, по Вашему мнению, должны принадлежать телекоммуникационные системы в здравоохранении – частной или государственной?

Государство все охватить не может. Оно должно создавать правила игры, осуществлять регуляторную функцию. На этапе формирования любой системы государство должно принимать наиболее активное участие. Только оно определяет политику развития и создает условия для эффективного использования любой системы. Сегодня, на начальном этапе, государство недостаточно участвует. К сожалению. А именно здесь и сейчас оно должно создать то ядро, в таком виде в котором оно будет оптимальным для Украины. На законодательном уровне. Какой вначале заложим структуру системы, такой она и вырастет. Потом менять очень сложно, иногда не реально. Участие государство обязательно. Когда система уже будет построена, она должна работать самостоятельно и оставаться самодостаточной.

А как это работает в цивилизованных странах?

На Западе первый этап внедрения телемедицины делался на счет государственных инвестиций, их доля была максимальной. И государство решало, как должна быть построена система и какие задачи должна решать. Сейчас эти крупные системы работают уже не за счет бюджетных денег.

Может все таки телемедицина – это дорогое удовольствие для Украины, учитываю тяжелую экономическую ситуацию и многие другие проблемы?

С помощью спонсоров мы провели оптоволоконные линии в ряд столичных учреждений, в Донецкую, Ужгородскую областные больницы, в республиканскую больницу им. Семашко в Симферополе. Специально делали в этих областях, чтобы охватить все регионы страны. Фактически у нас уже есть ядро.

Донецк, Ужгород, Крым, Киев – это основа телемедицинской сети и на это ушло около миллиона гривен. Но здесь были непростые этапы – первые шаги, начало всегда наиболее затратно.

Мы подсчитали, сегодня, чтобы накрыть системой телемедицины всю Украину (25 областей, города Киев и Севастополь) нужна совершенно небольшая для масштабов государства сумма – чуть больше 8 миллионов гривен. В эту сумму входит проведение оптоволоконных линий, работы по инсталляции, специальное оборудование для видеоконференцсвязи, программное обеспечение для организации консультирования, все это с гарантией. А ведь внедрение телемедицины позволяет существенно сэкономить затраты на здравоохранение.

Учитывая актуальность затронутых вопросов, мы рассчитываем на поддержку и соответствующее финансирование телемедицины со стороны государства, как перспективного направления в сфере здравоохранения.

Наталия Максименко, УНИАН