19 правил, заставляющих организм сжигать жиры
Глубокий крепкий сон. Солнечные лучи. Уклонение от стрессовых ситуаций. Лимоны. Йод. Смех...
Многие слышали такой термин, как "метаболизм", но не все знают, как этот процесс влияет на изменение веса. Метаболизм - это комплекс внутренних реакций организма, которые протекают при использовании энергии, получаемой из пищи в качестве калорий. Коэффициент сжигаемых калорий зависит от, того активной или спокойной жизнью вы живёте. На ускорение обмена веществ влияет множество факторов:
1) Физическая активность, в любом своём проявлении, ускоряет обмен веществ. Причем не только в процессе, но и после окончания упражнений происходит сжигание калорий.
2) Увеличение объёма мышечной массы позволяет сжигать калории даже, находясь в состоянии покоя.
3) Большое количество выпиваемой воды позволяет привлечь к обмену веществ жиры, которые отлагаются в подкожном слое.
4) Глубокий крепкий сон способствует ускорению выработки гормона роста, который положительно влияет на правильный обмен веществ.
5) Солнечные лучи помогают в выработке витамина D, который в свою очередь убыстряет обмен веществ.
6) Кислород помогает сжигать подкожные жировые клетки.
7) Уклонение от стрессовых ситуаций уменьшает выработку жировых кислот.
8) Секс, особенно полноценный, т.е. приводящий к оргазму, насыщает кровь кислородом и активно участвует в процессе обмена веществ.
9) Усиление процесса обмена веществ происходит во время приёма контрастного душа с постепенным понижением температуры.
10) Омега3 - жирные кислоты, регулирующие уровень в организме лептина, который отвечает за систематизацию процессов обмена веществ.
11) Во время переваривания белковых продуктов организмом затрачивается в 2 раза большее количество энергии, что приводит к активному сжиганию калорий.
12) Все витамины группы В ускоряют обмен веществ на клеточном уровне.13) Хром отвечает за переработку жиров и углеводов.
14) Сочетание кальций+углеводы+клетчатка нормализуют уровень инсулина в крови, что воспринимается организмом как нормальная работа и жиры не накапливаются.
15) Грейпфруты активизируют обмен веществ.
16) Лимоны восстанавливают обмен веществ.
17) У людей , употребляющих в основном растительную пищу, наблюдается ускоренный обмен веществ.
18) Йод активизирует работу щитовидной железы, что приводит к ускорению обмена веществ.
19) Смех ускоряет все процессы метаболизма примерно на 20%.
Как рассчитать свои калории?
Для этого воспользуйтесь формулой 655 + (9,6*ваш вес) + (1,8*ваш рост) - (4,7*ваш возраст) Полученное число умножаете на свой коэффициент активности (1,2 если у вас сидячий образ жизни, 1,5 при лёгких физических нагрузках, 1,7 при активном образе жизни) и получаете кол-во калорий, необходимых вашему организму.