19 правил, заставляющих организм сжигать жиры

Многие слышали такой термин, как "метаболизм", но не все знают, как этот процесс влияет на изменение веса. Метаболизм - это комплекс внутренних реакций организма, которые протекают при использовании энергии, получаемой из пищи в качестве калорий. Коэффициент сжигаемых калорий зависит от, того активной или спокойной жизнью вы живёте. На ускорение обмена веществ влияет множество факторов:

1) Физическая активность, в любом своём проявлении, ускоряет обмен веществ. Причем не только в процессе, но и после окончания упражнений происходит сжигание калорий.

2) Увеличение объёма мышечной массы позволяет сжигать калории даже, находясь в состоянии покоя.

3) Большое количество выпиваемой воды позволяет привлечь к обмену веществ жиры, которые отлагаются в подкожном слое.

4) Глубокий крепкий сон способствует ускорению выработки гормона роста, который положительно влияет на правильный обмен веществ.

5) Солнечные лучи помогают в выработке витамина D, который в свою очередь убыстряет обмен веществ.

6) Кислород помогает сжигать подкожные жировые клетки.

7) Уклонение от стрессовых ситуаций уменьшает выработку жировых кислот.

8) Секс, особенно полноценный, т.е. приводящий к оргазму, насыщает кровь кислородом и активно участвует в процессе обмена веществ.

9) Усиление процесса обмена веществ происходит во время приёма контрастного душа с постепенным понижением температуры.

10) Омега3 - жирные кислоты, регулирующие уровень в организме лептина, который отвечает за систематизацию процессов обмена веществ.

11) Во время переваривания белковых продуктов организмом затрачивается в 2 раза большее количество энергии, что приводит к активному сжиганию калорий.

12) Все витамины группы В ускоряют обмен веществ на клеточном уровне.13) Хром отвечает за переработку жиров и углеводов.

14) Сочетание кальций+углеводы+клетчатка нормализуют уровень инсулина в крови, что воспринимается организмом как нормальная работа и жиры не накапливаются.

15) Грейпфруты активизируют обмен веществ.

16) Лимоны восстанавливают обмен веществ.

17) У людей , употребляющих в основном растительную пищу, наблюдается ускоренный обмен веществ.

18) Йод активизирует работу щитовидной железы, что приводит к ускорению обмена веществ.

19) Смех ускоряет все процессы метаболизма примерно на 20%.

Как рассчитать свои калории?

Для этого воспользуйтесь формулой 655 + (9,6*ваш вес) + (1,8*ваш рост) - (4,7*ваш возраст) Полученное число умножаете на свой коэффициент активности (1,2 если у вас сидячий образ жизни, 1,5 при лёгких физических нагрузках, 1,7 при активном образе жизни) и получаете кол-во калорий, необходимых вашему организму.

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