Обильные дожди улучшили ситуацию с посевами зерновых культур в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

В сообщении отмечается, что на протяжении второй декады июня произошло изменение условий агрометеорологии. «Снижение температурного фона и обильные дожди изменили ситуацию к лучшему, на многих площадях прекратилась засуха и произошло пополнение запасов влаги в почве до хороших и оптимальных значений», - говорится в сообщении.

Что касается состояния посевов, то, по данным министерства, озимые зерновые культуры на большинстве площадей достигли молочной, в южных областях и в Крыму – восковой и полной спелости, что на 1-2, в северо-восточных областях – на 3 недели раньше многолетних сроков. Состояние растений преимущественно хорошее и удовлетворительное.

Состояние посевов озимого рапса преимущественно удовлетворительное.

Состояние посевов яровой пшеницы и овса удовлетворительное, но на отдельных площадях северо-восточных областей - неудовлетворительное.

У кукурузы продолжается листообразование и накопление растительной массы. Состояние посевов преимущественно хорошее и удовлетворительное.

Состояние посевов проса и гречихи хорошее и удовлетворительное.

Состояние посевов сахарной свеклы преимущественно хорошее и удовлетворительное.