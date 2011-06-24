Автогонка на джипах пройдет через три уникальные заповедника
Запрещено ходить даже людям
Экологи требуют изменить маршрут автогонок на джипах «Украина Трофи», который планирует пройти через территорию трех заповедников.
Об этом говорится в переданном УНИАН письме заместителя председателя Национального экологического центра Украины Алексея ВАСИЛЮКА.
В Национальном экологическом центре Украины заявляют, что участники «Украина Трофи» джипами будут «разрушать» полесские заповедники и требуют запретить проезд заповедными территориями и изменить маршрут в обход объектов природно-заповедного фонда.
Отмечая, что «около двух сотен джипов, в их числе и машина сына Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА-младшего, планируют в течение недели опустошать несколько полесских заповедников. В Полесском и Ривненском заповедниках, а также в Шацком национальном парке они хотят устроить автогонки по бездорожью», А.ВАСИЛЮК подчеркивает, что маршрут джипов будет проходить через три уникальных заповедных территории Украины.
«В двух из них – Полесском и Ривненском заповедниках - установлен режим абсолютной заповедности, а это означает, что там запрещено проходить даже пешим людям. В Украине около 8000 охраняемых природных территорий, и только два десятка из них – «святая святых» - заповедники. Проведение гонок именно здесь является наиболее недопустимым местом на территории Украины», - отмечает А.ВАСИЛЮК.
При этом он обращает внимание, что, судя по видео и фотографиям предыдущих трофи-рейдов, тяжелые машины ломают и выкорчевывают деревья и кусты, портят дороги, уничтожают флору и фауну, которые являются чрезвычайно ценными и охраняются украинским законодательством и международными конвенциями. Кроме этого, именно сейчас продолжается сезон размножения животных, в связи с чем большинство стран даже вводят «месячники тишины».
«Украина тоже должна выполнять эти обязательства, ведь ратифицировала Конвенцию о диких видах флоры и фауны и среде существования в Европе, в соответствии с которой запрещено распугивать редкие виды в сезон их размножения. Кроме возмущения мирового сообщества и международного скандала, который может произойти после такого небрежного отношения к заповедникам, пробег может вызвать и вполне естественные юридические последствия: за порчу объектов природно-заповедного фонда предусмотрена уголовная ответственность по статье 252 Уголовного кодекса», - отмечает А.ВАСИЛЮК.
При этом он замечает, что «в самих заповедниках о планах гонок на джипах либо не слышали совсем, либо слышали только угрозы - со стороны организаторов».
«Мы узнали о гонках на джипах через интернет. Связались с организаторами, а те нам сказали: если вы будете выступать против, директора и заместителя директора заповедника снимут с должностей. Пытались найти какой-то компромисс, например, чтобы работник заповедника хотя бы показал наиболее ценные территории, куда не нужно заезжать, но там перестали снимать трубку”, - пересказываются в письме слова работника одного из заповедников. В то же время А.ВАСИЛЮК констатирует: «Тем не менее, организаторы трофи-рейда во всех источниках хвастают, что маршрут пройдет именно по заповедным территориям».
Также он отмечает, что Национальному экологическому центру Украины удалось связаться с организаторами мероприятия и попросить изменить маршрут пробега в обход заповедных территорий, «но кроме грубого ругательства в трубку удалось услышать только то, что маршрут менять никто не собирается», - утверждает он.
Национальный экологический центр Украины разослал письма во все областные и районные администрации, по территориям которых будет проходить маршрут пробега, а также организаторам и спонсорам пробега с требованием запретить проезд по заповедным территориям и изменить маршрут в обход объектов природно-заповедного фонда.
Как сообщал УНИАН, 2-7 июля в Украине состоится первый международный трофи-марафон по маршруту Киев – Шацк, о чем на пресс-конференции в УНИАН сообщили организаторы II этапа Чемпионата Украины по трофи-рейду «Украина Трофи» (Ukraine Trophy) - президент Ассоциации развития внедорожных видов спорта, руководитель комитета по трофи-рейдам ФАУ, Сергей ОСАДЧИЙ, президент НОК Украины Сергей БУБКА, народный депутат, участник соревнований, призер первого тура Чемпионата Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и председатель наблюдательного совета частного акционерного общества «Металл Юнион» Руслан ЦИПЛАКОВ.
«Трофи-рейд» - соревнование по преодолению бездорожья, в котором, как правило, принимают участие внедорожные автомобили, мотоциклы и квадроциклы.
Участники пресс-конференции особо подчеркнули, что «Украина Трофи» пройдет в живописных местностях украинского Полесья по так называемой северной границе, а вековечные леса, коварные болота, множество рек и речушек – станут лучшей «ареной» для внедорожных соревнований, потому что не только сложность маршрута привлекает организаторов и участников трофи-рейда - пейзажи, памятники истории и архитектуры, древние легенды прародины славян станут неотъемлемой составляющей «Украина Трофи», девизом которых является «Узнай Украину!».
Организаторы пробега рассказали, что трасса «Украина Трофи 2011» пролегает через три заповедника - Полесский, Ривненский и Шацкий, является самой жестким и самой длинным участком в Украине, одна из самых сложных в СНГ.