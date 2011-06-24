Изменения в назначение и выплаты помощи семьям с детьми

Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми.

Соответствующее Постановление правительства от 22 июня 2011 г. № 661 опубликовано на сайте правительства.

Постановлением предусмотрено, что помощь при рождении ребенка, который родился после 8 апреля 2011 г., оказывается в сумме, кратной 30 размерам прожиточного минимума, - на первого ребенка; кратной 60 размерам прожиточного минимума, - на второго ребенка; кратной 120 размерам прожиточного минимума, - на третью и каждого следующего ребенка.

Выплата помощи осуществляется единоразово в десятикратном размере прожиточного минимума при рождении ребенка, остальная сумма помощи на первого ребенка выплачивается на протяжении 24 месяцев, на второго ребенка - 48 месяцев, на третьего и каждого следующего ребенка – 72 месяцев равными частями.

В случае передачи детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, под опеку или заботу или оформления в детский дом семейного типа, приемную семью, в расчет размера помощи на такого ребенка не включается размер назначенной государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы.