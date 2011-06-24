Положение женщин в Украине за последний год ухудшилось

Комитет по вопросам равных возможностей Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) провел слушания о положении женщин в Украине.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила в Страсбурге народный депутат Украины из фракции “БЮТ-Батькивщина” Елена БОНДАРЕНКО.

Она отметила, что от украинской стороны, кроме нее, в слушаниях приняли участие председатель украинской делегации в ПАСЕ Иван ПОПЕСКУ и руководитель международной правозащитной организации “Ла Страда – Украина” Екатерина ЛЕВЧЕНКО.

“Самое главное, для чего они (слушания – УНИАН) должны проводиться - конечно, не для того, чтобы только отметить негатив и критиковать, хотя это тоже очень нужно и важно, - а для того, чтобы устранить те недостатки, которые существуют, и сконцентрировать усилия всех: от представителей власти до представителей неправительственных организаций в направлении устранения этих недостатков”, - сказала Е.БОНДАРЕНКО.

Она отметила, что ситуация с женщинами в Украине не самая лучшая: средняя заработная плата составляет 70% зарплаты мужчин, занятость среди женщин едва превышает 50%, а среди трудовых мигрантов за пределами Украины (по разным оценкам, от 3 до 7 млн.) женщины составляют 70%.

Украинский депутат отметила, что хотя положение женщин в Украине и нельзя назвать самым плохим в мире, однако больше всего вызывает обеспокоенность ухудшение положения женщин на протяжении последнего года.

“Главное в том, что на протяжении последнего года Украина по вопросу обеспечения равных возможностей оказалась так далеко, как не находилась еще никогда до этого”, - сказала Е.БОНДАРЕНКО.

Депутат отметила, что отдельная обеспокоенность вызывает тот факт, что после обнародования указа Президента Украины об оптимизации центральных органов власти в декабре прошлого года было ликвидировано Министерство по вопросам семьи, молодежи и спорта, которое было профильным по вопросам гендерной политики, борьбы с торговлей людьми и с домашним насилием.

При этом ряд программ, среди которых программы противодействия торговле людьми, обеспечения равных прав мужчин и женщин, а также поддержки семьи, рассчитанные до 2015 года, так и не были переданы другим министерствам или ведомствам.

Еще одна проблема, по словам депутата, заключается в представлении женщин в органах власти.

“Как позитив называется то, что много женщин на определенных должностях в Администрации Президента, но, скажите мне, пожалуйста, сколько женщин сегодня являются главами областных администраций? Ни одной! Районных администраций? Значительно сократилось количество... В правительстве нет ни одной женщины на руководящих должностях. Украина сейчас на 110 месте среди 188 стран по представительности женщин в органах власти”, - подчеркнула Е.БОНДАРЕНКО.

Она отметила, что слушания имели информативный характер. Однако при этом Е.БОНДАРЕНКО предложила внести в перечень вопросов мониторинга по выполнению Украиной обязанностей и обязательств перед Советом Европы вопрос соблюдения и обеспечения равных возможностей женщин и мужчин.

Она отметила, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать Мониторинговый комитет ПАСЕ.