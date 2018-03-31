Украинские медики провели уникальную операцию Назарчику, теперь ему нужна мама

Специалисты Национального института рака и Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии провели совместную уникальную операцию по удалению онкологической опухоли у годовалого ребенка.

Об этом заявили в УНИАН участники пресс-конференции «Уникальные операции на стыке двух областей хирургии спасают жизни детям с онкологическими заболеваниями».

По словам заведующего отделением детской онкологии Национального института рака Григория КЛИМНЮКА, в ходе операции применены две современные технологии хирургического лечения обширных опухолей детей, которое очень часто бывает довольно рискованным.

«Это совместное решение Национального института рака и Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии. Институт рака не мог в полной мере исключить безопасность лечения. Поэтому мы обратились за помощью к кардиохирургам. Они помогли выйти из очень сложной ситуации», - отметил Г.КЛИМНЮК.

Медик рассказал, что ребенку в условиях искусственного кровообращения одновременно удалили внутрисердечный тромб из сердца и огромную - до полутора килограмм - нефробластому (злокачественной опухоли почки), занимавшую брюшную полость.

Г.КЛИМНЮК подчеркнул, что применение искусственного кровообращения значительно обезопасило процесс операции, так как были существенные риски потерять ребенка на операционном столе из-за возможных кровотечений, сердечно-сосудистых осложнений.

В свою очередь главный врач научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии, главный внештатный специалист Минздрава Украины по специальности анестезиология и реанимация Владимир ЖОВНИР отметил, что в мире до сих пор практически никто еще не выполнял подобных операций.

«В нашем Центре постоянно ведется работа по разработке новых направлений в кардиомедицине. Одним из них стала работа со смежными специальностями, работа очень интересная. На общем счету онкологов и кардиологов уже пять прооперированных детей. Это были крайне тяжелые случаи, когда одна специальность не может справиться с болезнью. И только в таком симбиозе можно спасти ребенка. Мы благодарны нашим коллегам-онкологам, что даже в самих тяжелых случаях они не опускают руки. И мы всегда готовы им помочь», - сказал В.ЖОВНИР.

Он отметил, что у специалистов уже наработана совместная научная база и разработки.

«Это вырастет в новое направление, мы уже обсуждали новые методы лечения опухолей. И это будет украинское ноу-хау, то, чем мы сможем гордиться. Надеюсь уже в ближайшее время мы опубликуем в международных изданиях работы по результатам этих операций», - отметил В.ЖОВНИР.

Медик также подчеркнул, что кардиохирургия и онкология являются очень дорогостоящими отраслями, а лечение онкобольных довольно длительное и дорогостоящее.

«Большую поддержку в ведении таких пациентов оказывает Фонд Ахметова «Развитие Украины». И наш опыт сотрудничества не ограничивается только онкологическими пациентами, а касается и очень тяжелых кардиологических больных», - сказал В.ЖОВНИР.

Руководитель проектов Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Виктория МЫКОЛАЮК рассказала, что ребенок, которого оперировали, – сирота из г. Ривне. «Большая часть детей, которые подлежат усыновлению, имеют те или иные патологии в развитии, в том числе и психоневрологические. К счастью, это не мешает им находить родителей в Украине и воспитываться в семьях. Мы надеемся, что Назар сумеет найти родителей. Уже в ближайшее время его анкетные данные будут размещены на интернет-портале www.sirotstvy.net,», - отметила В.МЫКОЛАЮК.

***Нефробласто́ма (опухоль Вильмса) - высокозлокачественная эмбриональная опухоль, происходящая из развивающихся тканей почек.

Заболевание является наиболее частым злокачественным новообразованием мочеполового тракта у детей. Наиболее часто встречается в возрасте до 5 лет с одинаковой частотой у мальчиков и девочек. Установлена связь между возрастом матери и вероятностью родить ребёнка с нефробластомой. Опухоль Вильмса часто сочетается и с врождёнными аномалиями развития.

Свое название опухоль Вильмса получила в честь немецкого хирурга Макса Вильмса (1867-1918), предложившего в 1899 г. в своей монографии обзор литературы по опухолям почек у детей и обосновавшего гистогенез опухоли.

Нефробластома специфична тем, что является очень агрессивной и склонной к раннему появлению метастаз, что значительно осложняет и ухудшает дальнейший прогноз болезни для ребенка. Важным этапом лечения для таких пациентов является хирургическое вмешательство. Выполнение операции чревато серьезными осложнениями, что связаны с нарушениями свертываемости крови. Принципиальным моментом выполнения операции является удаление всех очагов опухоли, в том числе и опухолевого тромба в сердце, что повышает шансы на 30 – 45% на полное излечение болезни.

Проведение комбинированной операции по удалению опухоли с метастазом в сердце, удаление гигантской опухоли, сдавливающей все внутренние органы, в условиях искусственного кровообращения значительно облегчает и снижает уровень смертности во время операции, позволяет оперировать тех больных, которые ранее считались неоперабельными. Такие оперативные вмешательства являются уникальными во всем мире. По данным зарубежной медицинской литературы, в мире описано всего до 7 подобных случаев.