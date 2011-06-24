Завтра по всей Украине - грозовые дожди

Завтра в Украине ожидаются грозовые дожди, в отдельных районах град.

Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы и шквалы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура в западных областях ночью 7-12°, днем 14-19°; на остальной территории ночью 13-18° (на побережье морей до 22°), днем 19-24°, в Крыму, Приазовье и большинстве восточных областей 26-31°.

В Киевской области в субботу ожидаются грозовые дожди, днем местами сильные. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 19-24°. В Киеве температура ночью 16-18°, днем 20-22°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 21-25°, в районе Одессы и Феодосии 17-19°, в Днепре возле Киева 23°.