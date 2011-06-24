Украина и НАТО вскоре начнут совместный экологический проект.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

23 июня 2011 года в Брюсселе в штаб-квартире НАТО состоялось очередное заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне послов, посвященное приоритетам внешней политики Украины.

Глава Миссии Украины при НАТО, Посол Игорь ДОЛГОВ ознакомил членов Комиссии с ходом реализации реформ, инициированных Президентом и правительством Украины, в частности в сферах борьбы с коррупцией, преодолением последствий экономического кризиса, созданием благоприятной инвестиционной среды в Украине.

Украинский дипломат подтвердил неизменность курса на европейскую интеграцию – ключевой приоритет внешней политики Украины, подчеркнул важность конструктивного партнерства с НАТО, развитие стратегических отношений с США, Россией, активизации сотрудничества с другими соседними странами и государствами Черноморского региона.

Особый акцент был сделан на приоритетах председательства Украины в Комитете министров Совета Европы в 2011 году, а также подготовке к председательству Украины в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2013 году.

Участники заседания отметили инициативу Украины начать реализацию совместного проекта Украина-НАТО по изъятию радиоактивных источников оборонного происхождения времен СССР и их безопасному хранению в специализированных хранилищах. Достигнуто согласие относительно подготовки практических мероприятий, которые позволят оценить масштабы загрязненных в результате военной хозяйственной деятельности территорий Украины, где хранились радиоактивные источники, и перейти к выполнению работ по расчистке и приведению этих территорий в экологически безопасное состояние.