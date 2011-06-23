Лене срочно нужна Ваша помощь!

Елене Аносовой из маленького села на Кировоградщине недавно исполнилось 18 лет. Девушка не представляла, что отметит свой день рождения в больнице, ведь ей пришлось тяжело болеть с 12 лет, а когда ей исполнилось 15, мама вернула ей полноценную жизнь, отдав свою почку. Позади был изнурительный диализ 3 раза в неделю, девушка опять пошла в школу, вновь занялась своим хобби - высаживанием цветов и вышиванием. Елена прекрасно вышивает, но тяжелая болезнь - почечная недостаточность - вызывала такую ​​гипертонию, что от тремора рук Лена не могла держать иголку. После операции Лена 2 года жила полной жизнью, но болезнь вернулась. Девушка была на грани отчаяния и даже самоубийства, и только поддержка добрых людей вновь дала веру в жизнь. Елене удалили почки, и сейчас она уже год ожидает пересадку трупной почки, ведь родственного донора уже нет. У нас появился шанс - операция в Белоруссии. Полная стоимость операции для такой сложной пациентки, как Лена, - около 47 000 долларов (ждем счет из Беларуси). Мы уже собрали для девушки около $ 8000, но все время необходимы лекарства, обследования. Мама Лены тяжело работает в селе, чтобы обеспечить жизнь двух детей и лечение Лены, но этих денег едва хватает на оплату проезда и питания Лены в больнице.

Мы искренне благодарим всех, кто поддержал Лену и обращаемся ко всем неравнодушным - помогите нам вернуть девушке полноценную жизнь.

Больше информации об истории Лены на сайте http://likarinfund.org/content/8/15/699

Мы можем отправить вам реквизиты по запросу SMS на номер 38 097 000 3000 (тел. МБФ «Ликар.инфонд»)

Тел.Татьяны, матери Елены - 098 0227662

Получатель: Международный благотворительный фонд «Ликар.инфонд»

Код ЕГРПОУ 36184862 Р / с 2600 620 898 0000 в АО "УкрСиббанк" МФО 351005

Назначение платежа: благотворительный взнос на лечение Аносовой Елены

Также можно перечислить помощь on-line с карты http://www.likarinfund.org/content/44/109/35

Спасибо Вам!