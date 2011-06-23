Погода на завтра

24-26 в Украине ожидается осложнение погодных условий: грозовые дожди, ливни и постепенное снижение температуры.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, 24-26 июня ожидаются неблагоприятные погодные условия: 24 июня в западных, северных, днем - и в центральных областях, 25-26 июня в Украине пройдут грозовые дожди, местами сильные дожди и ливни, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на западе - до 24 м/с.

Также ожидается постепенное снижение температуры, начиная с западных областей, на 6-12°. 27-28 июня сохранится дождливая прохладная погода.

Температура ночью 24 мая 14-19°, на побережье морей до 23°; днем 28-33°, в западных областях 19-24°, на севере 23-28°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 10-15°.

В Киеве и области 24 мая ночью без осадков, утром и днем кратковременные дожди с грозами, местами сильные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 14-19°, днем 23-28°. По г. Киеву ночью 17-19°, днем 25-27°.

23 июня температура воды в Черном море 18-24°, в районе Феодосии 14°, Одессы 15°, в Азовском море 23-25°, в Днепре в районе Киева 22°.