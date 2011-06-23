Одна гражданка Украины после ДТП в Турции вернулась на родину

Одна из двух украинских гражданок, которые 14 июня попали в ДТП в Турции, вернулась на родину.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

По сообщению Посольства Украины в Турецкой Республике, одна из двух гражданок Украины, которые 14 июня с.г. попали в ДТП в г. Бодрум, 19 июня с.г. вернулась в Украину авиарейсом „Даламан-Киев”.

Возвращение другой гражданки Украины на данное время не представляется возможным. Она остается на лечении в больнице г. Бодрум, состояние ее здоровья остается стабильно тяжелым.

Посольство Украины в Турции держит на контроле данный вопрос и принимает необходимые меры с целью защиты прав и законных интересов наших граждан. Работники дипучреждения находятся в постоянном контакте с пострадавшей, представителями туроператора и страховой компании, а также с полицией и больницей. Дело находится на контроле в Департаменте консульской службы МИД Украины.