В Украине нет системы реабилитации детей с аутизмом

Украинские психиатры констатируют - рост детского аутизма в нашей стране и в мире вообще достиг масштабных тенденций. В Украине же отсутствует и система помощи, и реабилитации таких детей. Нет и статистики относительно заболеваемости аутизмом. А если ее нет – нет и проблемы, как и необходимости ее решения.

Невнимание к проблеме со стороны государства уменьшает шансы на нормальную социальную адаптацию и выздоровление детей. Эксперты подчеркивают, что аутичные дети - это очень разнородная группа детей и проявления, как поведенческие и интеллектуальные там самые разные: от тяжелых до едва заметных. Абсолютное большинство аутичных детей могло бы быть вполне адаптировано к реалиям нашей жизни, пребыванию среди сверстников.

По словам Вице-президента Профессиональной ассоциации детских аналитических психологов (ПАДАП) Инны Кирилюк, ранняя диагностика дает практически 75% того, что ребенок будет социально адаптирован.

«Пока еще гибкие все мозговые пласты ребенка, есть возможность менять внутрисемейную динамику, активно влиять на структуры мозга, которые каким-то образом замирают или не контактируют, восстанавливают межполушарные связи. Если постоянно работать, дети к школьному возрасту – это нормальные детки, возможно, немножко смущаются, робкие, но, в общем-то, это является нормой», — подчеркнула она.

В международной практике диагноз «аутизм» ставится, как правило, после трех лет. Однако, проявления этого расстройства видны с рождения. Но зачастую их в столь раннем возрасте просто не замечают ни родители, ни врачи.

«Мы начинаем работать с детками около 2 лет. Как показывает наш опыт, это тот возраст, когда можно очень многое изменить при интенсивных занятиях с психологами, педагогами, при правильной коррекции и поддержке в семье, – говорит Наталья Стручек, директор учебно-реабилитационной школы-сада «Дитина з майбутнім». - Проблема в том, что обучение ребенка с аутизмом, также как больного ребенка с любым другим заболеванием обходится в 3-4 раза дороже, чем обычного. Государственных денег на это не выделяется, дети брошены на произвол. Поэтому всё делается усилиями родителей, которые сами столкнулись с этой проблемой».

***Аутизм - расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями больного. Все указанные признаки проявляются в возрасте до трёх лет. При аутизме отмечены изменения во многих участках мозга, но как именно они развиваются - неясно. Обычно родители замечают признаки расстройства в течение первых двух лет жизни ребёнка. Аутизм проявляется прежде всего в задержке развития и нежелании идти на контакт с окружающими. Симптомы этого заболевания не всегда проявляются физиологически, но наблюдение за поведением и реакциями ребёнка позволяет распознать это нарушение. Причины аутизма тесно связаны с генами, влияющими на созревание синаптических связей в головном мозгу. Другие предполагаемые причины спорны, в частности, не получено каких-либо научных доказательств гипотезы, связывающей аутизм с вакцинацией детей, среди возможных вариантов также выделяют окружение, условия жизни и отношение родителей к ребёнку.

Распространённость расстройств аутистического спектра составляет 6 на 1000 человек, причём у мальчиков подобные состояния отмечаются примерно в 4 раза чаще, чем у девочек. Число людей, у которых обнаружен аутизм, резко выросло с 1980-х годов, отчасти из-за изменившихся подходов к диагностике.

Несмотря на то, что при раннем вмешательстве ребёнку можно помочь в обретении навыков самопомощи и общения, пока неизвестны методы, способные полностью излечить от аутизма. Не многим детям удаётся перейти к самостоятельной жизни по достижении совершеннолетия.