В Киеве на станции метро под поезд прыгнул и погиб студент
09:36, 22 июня 2011Страна
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Причины устанавливают
На станции «Нивки» Киевского метрополитена под поезд прыгнул и погиб студент Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова (1990 г. р.).
Как сообщили УНИАН в столичной милиции, инцидент произошел в 8.54.
Установлено, что погибший является уроженцем Бориспольского района Киевской области.
Милиция устанавливает причины и обстоятельства инцидента. В случае, если будет выяснено, что это было самоубийство, собранные материалы будут переданы в прокуратуру.
По данным милиции, движение поездов метро уже возобновлено.
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