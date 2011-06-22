В Киеве на станции метро под поезд прыгнул и погиб студент

На станции «Нивки» Киевского метрополитена под поезд прыгнул и погиб студент Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова (1990 г. р.).

Как сообщили УНИАН в столичной милиции, инцидент произошел в 8.54.

Установлено, что погибший является уроженцем Бориспольского района Киевской области.

Милиция устанавливает причины и обстоятельства инцидента. В случае, если будет выяснено, что это было самоубийство, собранные материалы будут переданы в прокуратуру.

По данным милиции, движение поездов метро уже возобновлено.