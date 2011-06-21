Двое украинских детей выжили в авиакатастрофе в Карелии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Павла АСТАХОВА.

«Среди 52 людей, находившихся на борту, было четверо детей. Двое погибли (Георгий Осипов 1996 года рождения, Симонова Елизавета 1999 года рождения). Выжили брат и сестра Антон и Анастасия ТЕРЕХИНЫ – граждане Украины. Как сообщил советник главы Республики Карелия по правам ребенка Владимир ЮГАНСОН, мальчик нетранспортабелен и сейчас находится в республиканской детской больнице. Анастасия отправлена на лечение в Москву. Мама детей погибла», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 20 июня самолет Ту-134, следовавший по маршруту Домодедово - Петрозаводск, упал при заходе на посадку. Погибли 44 человека, 8 пострадали. Среди погибших двое граждан Украины.