В Украину хотели завезти отходы итальянской промышленности

Закарпатские инспекторы задержали грузовики, которыми на территорию Украины без разрешений и документов пытались завезти отходы итальянской промышленности.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной экологической инспекции в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, государственные инспекторы отдела экологического контроля и радиационной безопасности в пунктах пропуска через государственную границу Украины и в зоне деятельности таможен назначения и отправления Государственной экологической инспекции в Закарпатской области из-за нарушения требований действующего законодательства Украины задержали семь транспортных средств.

Все эти транспортные средства, уточняют в экоинспекции, были задержаны в течение июня текущего года.

Четырем из них после предъявления должным образом оформленных документов разрешили следовать в пункт назначения.

Два грузовика, по данным службы, следовали из Венгрии в Украину с грузом «холодильное оборудование» общим весом 0,19 т. Однако соответствующих разрешительных документов на груз у перевозчиков не оказалось. Из-за этого грузовики возвращены к месту отправления.

Кроме того, за нарушение требований постановления Кабинета министров Украины от 13.07.2000р. №1120 “Об утверждении Положения о контроле над трансграничными перевозками опасных отходов и их утилизацией/удалением и Желтого и Зеленого перечней отходов” задержано транспортное средство, которым из Италии в Украину перевозили 20,8 тонны «отходов синтетических искусственных волокон». Пока груз задержан до предъявления соответствующих товаросопроводительных документов.