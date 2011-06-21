Уникальные операции спасают жизни детям с онкологическими заболеваниями

22 июня 2011 года, среда, в ИА УНИАН, состоится пресс-конференция на тему «Уникальные операции на стыке двух областей хирургии спасают жизни детям с онкологическими заболеваниями».

Пресс-конференция посвящена двум уникальным операциям, которые провели специалисты Национального института рака и Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии.

Уникальность этих операций заключается в том, что они проходят на стыке двух областей хирургии. Маленькому пациенту удаляют нефробластому (злокачественную опухоль почки) в условиях искусственного кровообращения причем в одном из случаев происходит одновременное удаление внутрисердечного тромба.

Одним из пациентов стал годовалый малыш-сирота из г. Ровно, транспортные затраты на операцию которого взял на себя фонд Рината Ахметова «Развитие Украины». Также анкета ребенка будет размещена на Всеукраинском портале по национальному усыновлению www.sirotstvy.net

Спикеры пресс-конференции:

- Григорий Климнюк, заведующий отделением детской онкологии Национального института рака

- Владимир Жовнир, главный внештатный специалист МОЗ Украины по специальности анестезиология та реанимация

Для справки:

Нефробластома специфична тем, что является очень агрессивной и склонной к раннему появлению метостаз, что значительно осложняет и ухудшает дальнейший прогноз болезни для ребенка. Важным этапом лечения данной группы пациентов является хирургическое лечения, однако, выполнение операции чревато серьезными осложнениями, связанные в первую очередь, с имеющимся при опухолях Вильмса нарушениями свертываемости крови, что может привести к летальному исходу. Принципиальным моментом выполнения операции является удаление всех очагов опухоли, в том числе и опухолевого тромба в сердце, что повышает шансы на 30 – 45% на полное излечение болезни.

Проведение комбинированной операции по удалению опухоли с метастазом в сердце, удаление гигантской опухоли сдавливающей все внутренние органы в условиях искусственного кровообращения значительно облегчает и снижает уровень смертности во время операции, позволяет оперировать тех больных, которые ранее считались неоперабельными. Такие оперативные вмешательства являются уникальными во всем мире. По данным зарубежной медицинской литературы, в мире описано всего до 7 подобных случаев.

Дата: 22 июня 2011 года

Время: 11.30

Место: ИА УНИАН, ул. Крещатик, 4