В Одесской области 18 детей госпитализированы с кишечной инфекцией

21 июня в детском оздоровительном лагере «Чайка», который находится в селе Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области, острой кишечной инфекцией заболели 18 детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, у больных наблюдается тошнота, рвота, пронос, повышение температуры тела до 38 градусов. Дети госпитализированы в инфекционное отделение Белгород-Днестровской центральной районной больницы, где они получают адекватное лечение. Течение заболевания средней тяжести.

Специалистами Одесской областной санэпидемстанции осуществляется комплекс мероприятий по установлению причин отравления, в том числе комплекс клинических, биохимических, физико-химических и микробиологических исследований.

Медицинскими работниками проводится обследование и мониторинг состояния здоровья всех детей, которые отдыхают в лагере. Всего в лагере отдыхает 390 детей в возрасте от 9 до 16 лет.

Ситуация находится под контролем Министерства здравоохранения Украины.