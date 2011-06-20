Как побороть хроническую усталость

Во вторник, 21 июня, агентство УНИАН в рамках работы Лаборатории "Сделай себя сам!" приглашает на мастер-класс основателя и ведущего эксперта Центра психологии семьи «Лелека» Татьяны ДУГЕЛЬНОЙ «Синдром эмоционального выгорания. Диагноз или возможность изменить образ жизни?».

Как рассказала Т.ДУГЕЛЬНАЯ, мастер-класс направлен на то, чтобы помочь людям с «синдромом эмоционального выгорания». Среди признаков этого синдрома - хроническая усталость, потеря интереса к работе, резкие перепады настроения, отрицательная самооценка, чувство одиночества, головные боли, боли в спине и области грудной клетки, болезненная тяга к еде и др.

В программе мастер-класса:

- Метафизические причины возникновения болезней и симптомов. Целостный подход к человеку.

- Как осознанность жизни влияет на здоровье? Истинные причины возникновения синдрома эмоционального выгорания.

- Понятия «целительство», «духовная психология» и «вибрационная медицина». Какой специалист нужен при синдроме эмоционального выгорания?

- Что первично - тело или сознание? Практики самоисцеления. Рекомендации для профилактики синдрома эмоционального выгорания.

Более подробно о записи на мастер-класс можно узнать здесь: http://seminars.unian.net/ukr/detail/73

Информация о тренере: Татьяна ДУГЕЛЬНАЯ - ведущий психолог-эксперт Украины, семейный психолог-психотерапевт, специалист по позитивной трансформации сознания. Основатель и ведущий эксперт Центра психологии семьи «Лелека», учредитель Просветительского Фестиваля семейных ценностей «СемьЯ», председатель правления Института интегративной психологии (г.Киев), главный редактор психологического журнала-помощника «Начни с себя».

Т.ДУГЕЛЬНАЯ дважды перенесла остановку сердца, клиническую смерть, а в результате операции лишилась важного органа. Но древние практики, дыхательные психотехники, холодинамика, а также ее программа позитивной трансформации «Начни с себя» помогли ей вырастить новый орган.